Microsoft développe un système pour surveiller vos réunions professionnelles

Microsoft développe sans cesse de nouveaux outils pour aider les entreprises à améliorer leur productivité. Mais le dernier en date a de quoi surprendre, et peut-être d’inquiéter. Selon des brevets publiés par le site GeekWire, la firme de Redmond travaillerait sur un application baptisée meeting insight computing system, qui permettrait de déterminer la qualité, et donc l’intérêt d’une réunion.

Les notes jointes au brevet expliquent que cet outil servirait à aider les entreprises à éviter les réunions « non productives ». Pour cela, l’application donne un score aux réunions, en utilisant des données telles que le langage corporel, l’heure, le nombre de participants, la température de la salle pour les réunions en présentiel, etc.

Le système repose donc sur l’utilisation de caméras, de capteurs et de plusieurs applications mesurant divers aspects de la réunion. Tous ces outils permettraient de déterminer en quoi les conditions dans lesquelles se déroule une réunion affectent notamment le taux de participation des employés. Le fait que des participants passent du temps sur leur téléphone ou à effectuer d’autres tâches réduirait donc le score d’une réunion. L’application utiliserait donc ensuite ces données pour suggérer à l’organisateur des conditions plus optimales, incluant par exemple une heure différente ou un lieu plus approprié.

Microsoft multiplie les outils de surveillance au travail

Bien qu’il ne s’agisse pour l’instant que d’un brevet, ce projet risque de poser de nombreuses questions sur la protection de la vie privée des employées. Microsoft a déployé récemment un outil baptisé « score de productivité » déjà très critiqué. Ce dernier permet aux managers de contrôler la productivité de leurs employés en accédant à des statistiques sur leur activité dans les applications de Microsoft 365. Les employeurs peuvent par exemple voir combien de mails ont été envoyés par une personne, ou encore combien de documents ont été partagés.

Avec la crise sanitaire, de plus en plus d’entreprises ont opté pour le télétravail. Microsoft a d’ailleurs adopté le télétravail permanent pour certains postes au sein de son entreprise. Bien que cette tendance offre des avantages certains aux employés, elle risque également de donner naissance à de plus en plus d’outils de surveillance pour les employeurs. En réponse aux critiques sur son système de score de productivité, Microsoft affirme qu’il ne s’agit que d’un moyen de « découvrir de nouvelles façons de travailler. ». Mais l’utilisation de caméras dans ce nouveau système d’analyse de réunions risque d’être encore plus difficile à faire accepter.

