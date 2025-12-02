Microsoft dévoile son IA qui clique, tape et surfe comme un humain

En plus des solutions d’intelligence artificielle développées en partenariat avec OpenAI, Microsoft conçoit son propre assistant IA, plus autonome et capable de réaliser des actions complexes de manière indépendante. Il peut fonctionner entièrement en local sur l’ordinateur de l’utilisateur.

Image IA générée avec Microsoft Bing Image Creator

Fara-7B, le nouvel agent IA local de Microsoft pour automatiser le Web

Avec l’introduction de Fara-7B, un modèle destiné à automatiser l’utilisation du web directement depuis un ordinateur, Microsoft a récemment marqué une avancée importante dans le secteur de l’intelligence artificielle. À l’opposé des assistants en ligne qui dépendent de grandes structures cloud, cette intelligence artificielle fonctionne en local, assurant ainsi une protection optimale de la vie privée et une indépendance totale pour l’utilisateur.

Fara-7B, l’IA de Microsoft qui pilote votre ordinateur

L’entreprise poursuit ainsi sa stratégie consistant à développer ses propres solutions IA, parallèlement à celles issues de sa collaboration avec OpenAI. Fara-7B est décrit comme un agent logiciel capable d’interagir avec la machine de manière similaire à un utilisateur humain. Il est capable de déplacer le pointeur, de cliquer, d’entrer du texte et même de naviguer sur des pages Web.

Ce modèle appartient à la catégorie des SLM (Small Language Models), puisqu’il ne compte que sept milliards de paramètres, bien moins qu’un modèle de grande envergure comme GPT-5. Sa taille réduite lui permet d’être exécuté directement sur une machine personnelle, sans échange de données avec des serveurs distants.

Contrairement aux navigateurs à agent intégré tels que Comet et ChatGPT Atlas, Fara-7B embarque son propre environnement de navigation, ce qui en fait un agent autonome plus proche du concept de ChatGPT Agent.

Sa particularité réside dans son mode de perception

Fara-7B analyse les sites Web visuellement plutôt qu’en interprétant leurs codes. Il examine l’interface comme le ferait un utilisateur, puis il prend les mesures appropriées. Cette méthode lui confère une adaptabilité précieuse pour répondre à la variété du Web contemporain. Durant les évaluations effectuées grâce au benchmark WebVoyager, il a obtenu un score de 73,5 %, surpassant largement les autres modèles de sa classe.

Fara-7B est basé sur l’architecture du modèle chinois Qwen-2.5-VL-7B et peut être librement téléchargé depuis la plateforme Hugging Face. Microsoft rend publics les poids du modèle (open weight), donnant ainsi la possibilité aux développeurs et aux passionnés d’explorer librement l’IA. Ce modèle est conçu pour fonctionner de manière optimale sur les PC Copilot+ tournant sous Windows 11, et est capable d’effectuer une multitude de tâches telles que le shopping, l’organisation et la collecte d’informations.

Le géant américain insiste toujours sur le caractère encore expérimental de Fara-7B. Comme tout modèle de langage, il est susceptible de commettre des erreurs ou d’avoir des hallucinations. Ainsi, Microsoft préconise de le faire fonctionner dans un environnement protégé, comme un bac à sable, et de veiller attentivement aux opérations menées automatiquement, spécialement lors de la visite de sites web sensibles.