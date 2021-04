Microsoft Edge vous permettra bientôt d’envoyer des pages Web vers votre smartphone Android

Selon nos confrères de Windows Latest, Microsoft souhaiterait améliorer la continuité entre Windows 10 et Android pour son navigateur Web Edge.

Puisque Edge est désormais un navigateur basé sur Chromium, il partage de nombreuses fonctionnalités de base avec Google Chrome, mais certaines ne sont pas encore disponibles.

Microsoft Edge – Crédit : Microsoft

Sur la version Edge Canary 92.0.973.0 sur Windows 10 et 92.0.870 pour Android, il est désormais possible de partager des pages Web entre votre ordinateur et votre smartphone. Il s’agit d’une fonction qui était déjà présente sur Google Chrome, mais que Microsoft n’avait jamais implémentée sur son navigateur. Edge permet aussi désormais de bloquer les notifications abusives, comme sur Chrome.

Cette fonction peut s’avérer très pratique si vous utilisez régulièrement Edge, et si vous naviguez sur Internet depuis votre smartphone et votre ordinateur fonctionnant sous Windows 10.

Comment partager un onglet d’un ordinateur à un smartphone sur Edge ?

Pour partager un onglet, vous devez d’abord vous assurer d’utiliser les versions Edge Canary 92.0.973.0 sur Windows 10 et 92.0.870 pour Android, que vous pouvez télécharger ici sur le site de Microsoft.

Ensuite, une fois le navigateur ouvert, allez sur la page Web que vous souhaitez partager et cliquez avec le nouveau bouton « Envoyer cette page » à droite de l’URL du site. Ensuite, il suffit de sélectionner votre appareil Android. Si votre smartphone n’apparaît dans la liste, il semble que celui-ci ne soit pas synchronisé avec le navigateur.

Après avoir envoyé le lien sur votre smartphone, vous recevrez une notification contenant le lien et le nom de la page. Il suffira de cliquer dessus pour poursuivre votre navigation.

Si vous souhaitez partager une page de votre smartphone Android à votre ordinateur Windows 10, il faudra cliquer sur le bouton avec trois petits points en bas la page Web. Vous recevrez alors une notification sur le Windows Notification Center avec l’adresse de la page.

Comme la fonctionnalité est actuellement présente sur Edge Canary, la version dédiée aux développeurs, elle devrait être déployée dans les semaines qui viennent pour tous les utilisateurs de la version stable. Microsoft Edge a récemment aussi opté pour des mises à jour majeures toutes les 4 semaines.

Source : Windows Latest