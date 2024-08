Microsoft : un nouveau jeu gratuit disponible, une aventure épique vous attend dans ce RPG

Les joueurs PC ont l’opportunité de récupérer un nouveau jeu gratuit pendant quelques jours. Il s’agit d’un RPG particulièrement riche et plutôt apprécié de la communauté, alors ne passez pas à côté.

Les joueurs PC ont le luxe de pouvoir accéder quasiment à la majorité des jeux du marché, surtout maintenant que les exclusivités PS5 finissent fatalement par arriver sur leur support. Ils peuvent aussi bénéficier des jeux gratuits proposés par Microsoft, l’Epic Games Store ou Steam.

Une nouvelle opportunité de vous amuser sans dépenser le moindre centime s’offre à vous. Microsoft offre un RPG médiéval particulièrement appréciée en ce moment, mais attention, il ne faut pas tarder à le télécharger.

Microsoft offre un RPG d’aventure épique pendant quelques jours

Vous pouvez récupérer gratuitement le jeu Le Héros du Royaume jusqu’au lundi 2 septembre sur le Microsoft Store. En temps normal, le titre coûte 7,99 €. Il ne s’agit donc pas d’une économie démesurée, mais cela reste quelques euros d’épargnés.

Le Héros du Royaume est un RPG d’aventure dans vous plongeant dans un univers médiéval. Alors que vous viviez tranquillement avec votre père dans une ferme modeste, des bandits s’en sont pris à votre maison, la réduisant en cendres.

« Votre père a disparu. Les ténèbres enveloppent le pays et vous décidez de partir pour un voyage des plus dangereux vers l’inconnu. Vous devez surmonter vos peurs et retrouver votre père », indique la description du jeu.

Le RPG en vue du dessus de Lonely Troops vous demande d’explorer le pays pour retrouver votre paternel tout en accomplissant les quêtes confiées par ses habitants. L’exploration et la collecte d’objets se trouvent au centre de l’expérience du point’n click.

Rappelons que Microsoft offrait le deuxième épisode de la licence, Le Héros du Royaume : Les contes oubliés 2, il y a quelques semaines. Il ne s’agit pas d’une suite directe, mais d’une nouvelle histoire avec les mêmes mécaniques de jeu.