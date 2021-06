Microsoft xCloud inonde les plateformes iOS, Android et PC

Pour Xbox, la nouvelle génération marque une nouvelle ère dans le monde du gaming. Après une génération Xbox One très compliquée face à l’immense succès de la PlayStation 4, Microsoft se devait de réagir. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que Xbox a prouvé avoir conscience de ses lacunes. Xbox a en effet pivoté sur une stratégie à la fois basée sur les exclusivités, qui devraient arriver en masse d’ici 2 ou 3 ans, et l’écosystème, avec le Xbox Game Pass qui fait de plus en plus parler de lui. Mais derrière ce Xbox Game Pass se cache xCloud. Ce service pourrait être un atout décisif et placer Xbox en pôle position sur le secteur émergeant du cloud gaming.

xCloud est accessible sur la quasi totalité des plateformes. Crédit : Xbox

Alors que la Xbox Series X réalise de très bons débuts, tout le monde a bien compris qu’Xbox ne compte pas se concentrer uniquement sur le hardware. Avec Le Xbox Game Pass, Microsoft mise également et principalement sur l’aspect service. Toutefois, le Game Pass requiert toujours de disposer d’une console Xbox ou un PC pour être utilisé. C’est là qu’intervient xCloud, le service de cloud gaming qui est en train d’inonder les smartphones, et arrivera bientôt sur smart TVs. Avec ce service, Xbox espère atteindre une clientèle qui échappe au marché des consoles. Le tout en améliorant la polyvalence de l’écosytème Xbox pour les joueurs.

xCloud : Xbox compte bien conquérir les marchés Android, iOS, macOS et Windows sur le segment du cloud gaming

Depuis avril dernier, le service de cloud gaming était en bêta fermée sur iOS, Mac et PC. Le service est désormais disponible pour les abonnés Xbox Game Pass Ultimate sur Windows 10 (via Microsoft Edge et Google Chrome), iOS (via Safari), et macOS (via Edge et Safari). Le service se lance donc officiellement sur ces plateformes dans 22 pays, y compris la France.

Le Xbox Game Pass Ultimate, donne libre accès à plus de 100 jeux, soit hors ligne sur Xbox ou PC, soit donc en cloud gaming via Android, iOS, macOS et Windows 10. Les jeux peuvent être joués via une large gamme de manettes, connectées via Bluetooth ou USB. Sur iOS, il faudra passer par Safari, et le service proposera soit le contrôle à la manette, soit via tactile. Après les nombreux obstacles pour pouvoir proposer le service sur iOS, la firme de Redmond a donc enfin réussi à trouver une façon de contourner les contraintes de l’App Store.

Cerise sur le gâteau, xCloud utilise maintenant l’architecture de la Xbox Series X. Ainsi, les jeux peuvent être streamés en 1080p à 60 images par seconde si la qualité de la connexion internet est suffisante. Nous avions récemment partagé que Xbox testait le cloud gaming en 1080p, c’est donc désormais acté. Xbox vient de franchir une étape importante dans l’exécution de sa nouvelle stratégie, qui s’annonce très prometteuse.

Source : theverge.com