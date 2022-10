Minecraft : un joueur recrée l’Univers de la Terre jusqu’aux étoiles

Un joueur de Minecraft s’est lancé le défi de reproduire l’Univers observable dans le jeu bac à sable. Il a recréé la Terre, puis le reste de l’Univers avec les étoiles et les autres planètes. Cela lui a pris un peu plus de deux mois.

Avec Minecraft, les joueurs laissent leur imagination déborder. On découvre régulièrement des créations plus impressionnantes les unes que les autres comme la reproduction du monde de The Legend of Zelda : Breath of the Wild ou encore celui d’Elden Ring. Un joueur a même réussi à recréer Minecraft dans Minecraft avec un PC fonctionnel en blocs. Certains joueurs s’adonnent aussi à la reproduction du monde réel. C’est le cas de Christopher Slayton âgé de 18 ans qui a recréé l’Univers observable dans Minecraft.

L’Univers reproduit dans Minecraft © @ChrisDaCow / YouTube

De la Terre jusqu’aux étoiles en passant par les planètes, Christopher n’a rien oublié. Il a reproduit l’Univers tel que nous le connaissons en blocs. Cet énorme défi lui a pris un peu plus de deux mois à réaliser. Il a partagé toute son aventure dans une vidéo YouTube.

Il a aussi sauté en parachute pour mieux « apprécier la beauté de notre planète » avant de la construire dans Minecraft

Christopher Slayton a commencé par reproduire la Terre. Il a utilisé un globe terrestre pour « mesurer l’emplacement exact de chaque continent afin de reproduire parfaitement la planète ». Comme vous pouvez le voir dans sa vidéo ci-dessous, il a aussi sauté en parachute pour « vraiment apprécier la beauté de notre planète ». Après avoir déterminé la position exacte des continents, il a recréé « les couleurs exactes de chaque jungle, désert et océan de notre planète ». Cela lui a pris trois jours.

Une fois la Terre terminée, le joueur s’est lancé dans la création des autres planètes du Système solaire. Les reproductions de Saturne, Neptune et Uranus avec leurs anneaux sont vraiment impressionnantes. Tout l’Univers observable a été recréé en blocs.

Christopher Slayton a expliqué que : « tout le monde panique à propos de la puissance et de l’étendue de l’univers, ce que je n’ai jamais vraiment compris ». Sa reproduction de l’Univers dans Minecraft lui a permis de « réaliser encore plus à quel point c’est beau ». Ce n’est d’ailleurs pas son premier projet dans Minecraft auquel il joue depuis presque une décennie, et ce ne sera sûrement pas son dernier.

Source : CNET