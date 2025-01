Voiture électrique : le bras robotique de Huawei fait le plein pour vous, plus besoin de descendre de la voiture

Crédit : Huawei

Alors que Huawei tire son épingle du jeu dans le secteur des smartphones et des tablettes, des montres connectées, des PC portables et des ultrabooks, la marque chinoise s’est lancée sur le marché des voitures électriques grâce à ses partenariats avec le constructeur automobile Chery, JAC, BAIC, Seres, etc.

En 2024, elle dévoilait la Deepal 07, en collaboration avec Changan Automobile et CATL, une berline électrique destinée à concurrencer directement la Tesla Model S.

Aujourd’hui, Huawei dévoile une innovation qui devrait concerner ses véhicules électriques, mais également d’autres marques faisant partie de l’alliance Huawei Superchargin, à savoir BYD, Xpeng, Li Auto, Aito, JAC, Great Wall et 5 autres constructeurs automobiles chinois.

Un bras robotisé pour se recharger sans effort

Il s’agit, en effet, d’un bras robotisé qui équiperait le superchargeur phare de Huawei, d’une puissance de 600 kW à refroidissement liquide, qui peut théoriquement fournir 100 kWh en 10 minutes.

Dans une vidéo de teasing qui laisse peu de place à l’interprétation, on peut voir la berline Maextro S800 sans conducteur, qui se gare de manière autonome lorsque la fonction de recharge est activée à distance. Une fois le point de recharge est détectée et la voiture garée, le bras robotisé se déplie et insère le pistolet de recharge. Lorsque la recharge est terminée, le bras est débranché, le paiement est effectué et la voiture peut quitter sa place.

Si les informations fournies par CarNewsChina sont confirmées, la production de masse de ces superchargeurs avec bras robotisés devrait commencer au deuxième trimestre 2025.

En ce qui concerne le véhicule électrique que l’on voit dans la vidéo, il s’agit d’une Maextro S800, marque Premium de Huawei fabriquée en collaboration avec JAC (constructeur de voitures, camions et poids lourds en Chine). Ce modèle d’imposante limousine a été vendu en avant-première en novembre 2024 en Chine, mais il n’est pas encore commercialisé en Europe.