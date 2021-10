Mourir peut attendre : nous cherchons encore le nouveau matricule de James Bond dans le film

Après de multiples galipettes et l’intervention simultanée d’un agent de la CIA et d’une agente de du MIT, notre Bond repart pour sauver le monde. À l’ancienne. Sauf que, cette fois-ci, quelque chose a changé. Notre irremplaçable 007 a été remplacé. Et par une femme. Et oui, c’est qu’il s’en est passé du temps depuis la dernière aventure. 5 ans pour être précis.

Dès le début du Film, James rencontre Nomi (Lashana Lynch), le nouveau 007. Et même si Bond jure qu’être 007 n’est « qu’un nombre », la présence de sa remplaçante provoque un sentiment de rivalité. Fait amusant, car on saisit que les scénaristes traitent avec nous en filigrane la question du remplacement de Daniel Craig. Et lui-même dit qu’il se moque de savoir qui prendra sa relève.