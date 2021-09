James Bond : Daniel Craig se moque de savoir qui prendra sa relève

Ce n’est qu’un au revoir. Alors que Mourir peut Attendre signe le grand départ de Daniel Craig, les spéculations ne cessent d’aller bon train sur l’avenir de la franchise. Si Amazon promet que la saga restera un objet cinématographique et non un produit de streaming, c’est l’identité du futur 007 qui passionne surtout les foules. Les noms qui circulent sont nombreux. Certains réclament même une femme ou un James Bond gay. Et beaucoup d’autres espèrent secrètement qu’Henry Cavill prendra enfin la relève. Pour sa part, Daniel Craig ne semble pas se soucier de cette question.

Craig ne veut pas penser au futur de 007 – Crédit : Columbia Pictures

En effet, le comédien ne veut interférer en rien sur les discussions en cours. Craig l’assume, l’avenir de 007 n’est « pas son problème » pour le moment.

James Bond : Craig ne sent pas concerné par l’avenir de 007

Dans une récente interview, Craig avoue qu’il ne sait pas encore si le rôle finira par lui manquer. Et lorsqu’on lui demande sa préférence quant à son héritier, le comédien répond sans détours. On lui a même demandé ce qu’il penserait si Hugh Jackman venait à prendre sa suite. « Il ne le fera pas. Je peux vous le jurer sur mon cadavre » s’amuse d’ailleurs à répondre l’acteur. Bien essayé, mais les journalistes n’auront pas davantage de réponses.

Broccoli a été claire : les castings ne reprendront officiellement qu’à l’aube 2022. Pour le moment, les distributeurs veulent s’assurer d’un succès au box-office avec Mourir Peut Attendre. Les candidats au poste sont très nombreux. Mais chacun sait que l’avenir peut nous réserver de grosses surprises. Après tout, personne ne s’attendait il y a quelques années à voir Craig dans la peau de l’agent secret !

L’acteur veut désormais se concentrer sur la suite de sa carrière, et on ne peut que comprendre son choix. Outre son apparition dans le très attendu Knives Out 2, Craig a déjà de nombreux tournages prévus dans les prochains mois. Cela facilitera sûrement la transition !

Source : Screenrant