NASA : le rover Curiosity repère d’étranges nuages colorés sur Mars

Le rover Curiosity recueille des données sur la planète rouge depuis son atterrissage en août 2016. Alors que tous les yeux tournés vers le nouveau rover Perseverance et l’hélicoptère Ingenuity qui sont tous deux arrivés sur Mars au mois de février, Curiosity nous rappelle qu’il continue lui aussi à travailler avec de magnifiques photos de nuages martiens. Le rover a capturé ces images à l’aide de sa caméra fixée au sommet du mât de Curisority, la Mastcam.

Curiosity Nuages sur Mars – Crédit : NASA

Les nuages sur Mars sont en général très rares, étant donné la finesse de l’atmosphère de la planète et le fait que sa sécheresse laisse peu d’humidité pour former des amas visibles. Cependant, ce n’est pas la première fois que Curiosity nous offre de tels clichés. Les nuages se trouvent généralement à l’équateur de la planète pendant la période la plus froide de l’année, lorsque Mars est le plus éloigné du Soleil sur son orbite ovale. Cependant, il y a deux ans, les scientifiques ont découvert que les nuages pouvaient se former plus tôt, ce qui a poussé les chercheurs à capturer de nouvelles images de ces masses précoces cette année.

Les nuages se forment plus tôt que prévu dans l’année martienne

Les chercheurs étudient actuellement les nuages qui sont non seulement arrivés plus tôt, mais se sont également formés plus haut que prévu. En effet, les nuages des nouvelles photos de Curiosity sont plus élevés dans l’atmosphère que d’habitude. La plupart des nuages martiens ne s’élèvent pas à plus de 60 km dans le ciel et sont composés d’eau gelée.

Comme ces nouveaux nuages se trouvent à une altitude plus élevée, les scientifiques pensent qu’ils pourraient être constitués de dioxyde de carbone gelé. Néanmoins, il est bien trop tôt pour pouvoir l’affirmer avec certitude.

Quelques semaines plus tard, en mars, Curiosity a de nouveau capturé de belles images du ciel martien. La photo assemblée ci-dessous montre des nuages dits « nacrés », dont les couleurs sont le résultat de la façon dont ils se forment. Ces nuages seraient composés de cristaux de glace, et font partie des choses les plus colorées sur la planète rouge.

Curiosity Nuages sur Mars – Crédit : NASA

Source : NASA