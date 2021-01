Netflix donne une seconde vie à un film de SF boudé en salles

La 5e vague est en ce moment classé dixième dans le top mondial des titres les plus populaires sur Netflix. Pourtant, Le long-métrage réalisé par J Blakeson avait connu un échec lors de sa sortie en salles.

Cassie (Chloë Moretz) tente d’échapper à la cinquième vague d’invasion extraterrestre – Crédit : Sony Pictures Entertainment

À l’époque, son accueil a été loin des espérances. Aux États-Unis, le film n’a récolté « que » 34 millions de dollars. En France, sa performance au box-office a été plutôt honorable, mais son succès mondial de trop courte durée. Peu de temps après sa sortie, le film a vite été oublié, et les projets de suite passés à la trappe.

La 5e vague connait un succès mondial sur Netflix

Mais grâce au streaming, les flops du passé ont parfois droit à une deuxième chance. Faute de pouvoir fréquenter les salles de cinéma en raison de la pandémie, les cinéphiles passent de plus en plus de temps sur les plateformes de VOD. Et après avoir épuisé toutes les dernières nouveautés, ils finissent par se replonger dans des films parfois oubliés. La 5e vague semble soudainement avoir séduit les abonnés du monde entier, malgré les critiques très dures que l’on peut lire sur les sites spécialisés. Sur le célèbre site Rotten Tomatoes, le score du film est de 15% seulement. Chez Allociné, les spectateurs ne sont pas plus généreux et lui attribuent la note médiocre de 2,7%.

Pourtant, La 5e vague avait un budget conséquent de 38 millions de dollars, et un casting mené par la talentueuse Chloë Moretz. Le film est inspiré d’un roman de science-fiction de l’auteur américain Rick Yancey. Le livre est le premier d’une trilogie, qui aurait dû donner naissance à deux autres longs-métrages. Si vous souhaitez regarder La 5e vague pour la première fois, sachez donc que l’intrigue laissera un goût d’inachevé, Sony Pictures ayant décidé d’annuler les deux suites. Le numéro 1 du top 10 mondial Netflix est un autre film de science-fiction. Il s’agit d’Outside the wire, avec Anthony Mackie (interprète du Faucon chez Marvel) dans le rôle principal.

Source : We got this covered