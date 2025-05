Netflix évolue : certains appareils ne seront plus compatibles

© Envato

Netflix ne sera plus accessible sur des Fire TV anciens dès 2025

Les hausses de prix de Netflix s’enchaînent, et la dernière en date continue d’agacer. Les abonnés au forfait avec publicités, déjà limités en fonctionnalités, comme l’impossibilité d’utiliser un Chromecast pour visionner sur grand écran, doivent désormais payer 7,99 € par mois, contre 5,99 € auparavant. Une inflation qui pèse lourd dans les budgets de plus en plus sollicités par les abonnements numériques.

Mais ce n’est pas tout. Une autre annonce fait grincer des dents : dès le 3 juin 2025, plusieurs modèles de Fire TV et Fire TV Stick, commercialisés par Amazon, ne seront plus en mesure de faire fonctionner l’application Netflix. Autrement dit, une partie des utilisateurs va devoir modifier ses habitudes de visionnage, voire investir dans un nouvel appareil pour continuer à profiter de leurs films et séries préférés.

Quels sont les modèles concernés ?

Trois appareils vont tirer leur révérence en matière de compatibilité : les Fire TV et Fire TV Stick datant de 2014 ainsi que le Fire TV Stick de 2016 livré avec télécommande vocale Alexa. Ces modèles n’ont pas reçu de mises à jour depuis un bon moment. Leur obsolescence était prévisible.

Netflix n’a pas fourni de détails techniques, mais plusieurs indices laissent penser que les limitations matérielles sont en cause. Les anciens appareils ne peuvent pas gérer les nouveaux standards de compression vidéo comme le codec AV1, ni supporter la récente refonte de l’interface de Netflix, enrichie par des algorithmes d’intelligence artificielle.

Les utilisateurs de ces appareils ont normalement reçu une notification de la part de Netflix. Malheureusement, aucun correctif n’est prévu. La problématique relève de contraintes matérielles incompatibles avec les évolutions du service.

Cette décision n’est pas une première. Netflix a déjà cessé le support sur certains modèles de téléviseurs ou de lecteurs Blu-ray dans le passé. Le choix de l’entreprise semble clair : se concentrer sur une expérience utilisateur optimisée, quitte à sacrifier la compatibilité avec les appareils les plus anciens.

Pour continuer à accéder à la plateforme, plusieurs solutions s’offrent à vous : opter pour un Fire TV Stick plus récent, essayer le Xiaomi TV Stick 4K, le Google TV ou encore la NVIDIA Shield TV, tous compatibles avec les nouvelles exigences de Netflix. Vous pouvez également passer par votre ordinateur, smartphone ou une Smart TV récente.

Source : Presse Citron