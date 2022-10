Netflix : non, il n’y aura pas de série Zelda avec Tom Holland, Emma Watson et Idris Elba

Les fausses affiches de la série Netflix sur Zelda © Dan Leveille

Une série de fausses affiches promotionnelles ont fait parler d’elles, ces derniers jours. Elles révélaient la soi-disant distribution artistique d’une série The Legend of Zelda en live-action qui aurait été développée pour Netflix.

Mais les fans de la célèbre franchise de Nintendo vont être déçus. Il s’agissait d’un simple fake réalisé par un utilisateur de Twitter, qui aura bien profité des vagues créées par la dernière bande-annonce de The Legend of Zelda: Tears of Kingdom et la bande-annonce du film Super Mario Bros.

Une série avec Tom Holland, Emma Watson et Idris Elba

Sur Twitter, ces affiches trafiquées et générées par l’IA ont été créées par l’utilisateur Dan Leveille. L’utilisateur de Twitter avait diffusé ces images avec un casting imaginaire : Tom Holland en tant que Link, Emma Watson en Zelda, Idris Elba en Ganon, Maisie Williams en Saria, Gemma Chan en tant que Grande Fée, la liste continue.

Les affiches, assez réalistes, étaient accompagnées du logo Netflix. Il s’agissait donc bel et bien d’un fake réalisé à grand renfort de l’intelligence artificielle Midjourney, de Dall-E et de Photoshop. Ses tweets ont depuis été supprimés.

À lire : L’IA retire les polygones de Virtua Fighter, vous allez être surpris !

Il n’aura pas fallu bien longtemps pour que la toile s’enflamme, pensant qu’elles étaient authentiques. La nouvelle se sera rapidement répandue et l’intérêt pour les célèbres jeux vidéo de Nintendo aura explosé en ligne, avec de nombreuses réactions de fans, fidèles à la franchise.

Après tout, s’il existe de nombreux jeux inspirés de séries TV, l’inverse est également valable. On sait par exemple que le jeu vidéo Life is Strange va être adapté en série TV, que Fallout s’apprêtera aussi avoir sa propre série ou encore, Halo diffusée sur Canal. Mais aucune série sur The Legend of Zelda n’est dans les cartons de Nintendo à ce jour. Quant à savoir s’il s’agit d’une bonne nouvelle…