Netflix pourrait bientôt perdre 25% de ses abonnés

Netflix traverse une période compliquée avec une perte d’abonnés sans précédent. Au cours des premier et deuxième trimestres de l’année, le géant des plateformes de streaming a perdu plus d’un million d’abonnés. La tendance ne semble pas près de s’arrêter.

Netflix © freestocks / Unsplash

En effet, selon une étude menée par Reviews, 25% des abonnés du service pourraient bientôt résilier leur abonnement. Ce serait donc une nouvelle perte de millions d’utilisateurs pour Netflix. C’est toujours la plateforme de streaming vidéo la plus populaire au monde, mais pour combien de temps encore ?

Le coût de l’abonnement à Netflix est l’une des raisons pour lesquelles les abonnés veulent résilier

Reviews a analysé les habitudes de streaming de 1 000 Américains en 2022. 77% d’entre eux utilisent Netflix. En moyenne, un Américain est abonné à quatre plateformes de streaming. Après Netflix, HBO Max, Disney+ et Peacock sont les plus populaires. Ils sont suivis par Hulu, Apple TV+ et Paramount+.

Néanmoins, 1 utilisateur sur 4 aurait prévu de résilier son abonnement à Netflix cette année. La raison principale est le prix du service. Et pour cause, Netflix a le coût moyen le plus élevé parmi les 8 services de streaming les plus utilisés aux États-Unis. De plus, 1 personne sur 3 a déclaré que Netflix ne propose pas le contenu qu’elle souhaite regarder. 30% des 1 000 Américains affirment aussi utiliser davantage les autres plateformes.

La concurrence entre les services de streaming est effectivement très rude. Par exemple, Amazon a attiré plus de 25 millions de téléspectateurs avec sa nouvelle série Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de pouvoir. Face à cette situation, Netflix espère gagner un million d’abonnés supplémentaires avec son nouvel abonnement. Sa formule moins chère avec publicité pourrait arriver dès le mois de novembre. Netflix compte sur cet abonnement pour séduire de nouveaux abonnés et récupérer des anciens qui étaient partis pour des raisons financières.

Quoi qu’il en soit, Netflix n’a pas encore à s’inquiéter d’être dépassé par ses concurrents. Il a toujours une part de 70% du marché mondial des abonnés. À titre de comparaison, HBO Max qui diffuse en ce moment l’excellente série House of the Dragon détient une part de 10% de ce marché.

Source : 9to5Mac