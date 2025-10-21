Nintendo Switch 2 + Légendes Pokémon Z-A : les nouveautés Nintendo déjà en promo chez Amazon !

Amazon vous propose le pack avec Légendes Pokémon Z-A à 459,99 €, contre 509,99 € sur le store officiel : une belle opportunité pour découvrir la nouvelle console et son premier grand jeu exclusif !

Plus grande, plus fluide et surtout plus puissante, la Switch 2 troque son ancien écran pour une dalle 7,9 pouces Full HD 120 Hz et des Joy-Con magnétiques plus précis. L’expérience globale est donc plus stable, plus nette, et bien plus agréable, surtout en mode portable. Dans ce pack, on retrouve Légendes Pokémon Z-A, un épisode entièrement repensé pour cette nouvelle génération.

C’est aussi une belle opportunité pour celles et ceux qui attendaient un bundle solide avant de sauter le pas. À moins de 460 €, on obtient la console, son nouveau Pokémon et un ticket d’entrée vers tous les futurs titres annoncés sur la machine.

Un bond technologique pour la console hybride

Sortie le 5 juin 2025, la Switch 2 a fait le plein de nouveautés. Son écran gagne en luminosité et en fluidité, la batterie tient plus longtemps, et la nouvelle architecture interne offre des temps de chargement bien plus courts. Les Joy-Con magnétiques se fixent désormais avec une précision millimétrée et l’ensemble reste compatible avec la majorité des accessoires de la première Switch.

Nintendo en profite pour déployer de nouveaux jeux optimisés, dont Mario Kart World, Donkey Kong Bananza ou Légendes Pokémon Z-A. Ce dernier plonge les joueurs dans la région de Lumiose, réinventée sous la forme d’un vaste monde ouvert mêlant exploration, capture et affrontements en temps réel.

Le meilleur pack du moment

La console seule se trouve difficilement sous les 420 €, ce qui rend ce pack à 459,99 € avec un jeu complet particulièrement compétitif. C’est actuellement l’une des offres les plus avantageuses pour s’équiper de la nouvelle Switch 2.