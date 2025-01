Nintendo Switch 2 : des photos des nouveaux Joy-Con ont fuité sur les réseaux

Alors que la toile s’enflamme sur le CES 2025 et toutes les nouveautés qui devraient y être annoncées comme la gamme Galaxy S25 de Samsung, ou encore les nouvelles cartes graphiques ultra-performantes avec les nouvelles puces, de nouvelles images ont fuité sur les réseaux sociaux sur les Joy-Con de la Nintendo Switch 2.

Ces images montrent très bien toutes les faces des manettes, et semblent authentiques, mais comme d’habitude, aucune certitude à avoir, car Nintendo n’a fait aucune annonce officielle. Ce pendant, d’après ces images, on peut constater que le design et l’ergonomie ont été repensés et qu’une nouvelle façon de connecter les Joy-Con a été développée.

Un design plus sobre et une nouvelle connectique pour les Joy-Con de la Nintendo Switch 2

Les photos diffusées sur Reddit et les autres réseaux (aucune source n’a été réellement identifiée) montrent une manette noire, avec uniquement la couleur sur la tranche, avec les boutons SR et SL plus gros. Au niveau de l’attache de la manette à la console, des rumeurs avaient précédemment évoqué un système d’accroche magnétique, avec un verrouillage et déverrouillage rapide. Elles semblent se confirmer avec ces images, où le système de rail n’est pas présent.

Joy-Con de la Nintendo Switch 2 – Reddit

Au niveau des autres informations sur la nouvelle console, Nintendo a confirmé que les jeux seraient rétrocompatibles et selon d’autres rumeurs, que la Nintendo Switch 2 serait équipée d’un SoC Tegra T239 et d’une puce de mémoire SK Hynix H58GE6AK8B.

Si les rumeurs précédentes se révèlent fondées, nous ne devrions pas attendre trop longtemps avant d’être fixé sur la nouvelle Nintendo Switch 2. En effet, des sources fiables ont évoqué une date de présentation le 8 janvier pour une commercialisation au 28 mars 2025.