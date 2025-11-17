Nouveau couac sur Windows 10, la première mise à jour étendue refuse de s’installer

Un bug empêche certains utilisateurs de bénéficier de la première mise à jour de sécurité étendue de Windows 10. KB5068781 refuse de s’installer, affichant le code d’erreur 0x800f0922 sur les PC évoluant dans un environnement professionnel.

Les ennuis se multiplient pour les utilisateurs de Windows 10. Après le bug de l’inscription au programme ESU, un autre dysfonctionnement s’ajoute au chamboulement initié par Microsoft. Pour rappel, la fin du support de base ne sonne pas encore la fin de l’OS. Microsoft propose aux particuliers européens de bénéficier des mises à jour étendues pendant un an gratuitement. Les entreprises doivent quant à elles souscrire un abonnement annuel (par machine) pour avoir droit au support pendant trois ans.

Encore faut-il que tout fonctionne correctement. Malheureusement, un problème est rapidement apparu chez les utilisateurs professionnels. Un bug empêche l’installation de la première mise à jour de sécurité étendue (KB5068781), déployée dans le cadre du Patch Tuesday. “Nous rencontrons actuellement le même problème avec cette mise à jour KB5068781 sur tous nos appareils Windows 10 gérés, malgré l’achat et l’application de la licence ESU (clé MAK) sur tous nos appareils”, déplore un usager cité par BleepingComputer.

🪟⚠️ Windows 10 ESU Update Failing

Microsoft is investigating an issue causing the Windows 10 KB5068781 ESU update to fail with 0x800f0922 errors on some corporate-licensed devices.#Microsoft #Windows10 #PatchTuesday #SysAdmin #ITOps pic.twitter.com/Fqnn7Pu3A0 — Strivehawk (@Strivehawk) November 16, 2025

La mise à jour KB5068781 de Windows 10 plante, le programme ESU pointé du doigt

Concrètement, la mise à jour fait mine de s’installer normalement. Sauf qu’après le redémarrage, elle refuse de se mettre en œuvre, l’OS affichant l’erreur 0x800f0922. Le géant de Redmond a d’ores et déjà lancé une enquête pour résoudre le dysfonctionnement. Il confirme que ce dernier touche exclusivement les machines activées via le centre d’administration Microsoft 365 et abonnées au programme ESU. Autrement dit, les PC administrés par des entreprises.

En marge de ce souci, des administrateurs déplorent que certains de leurs PC n’apparaissent pas comme éligibles à la mise à jour KB5068781 alors même qu’ils sont censés l’être.

On ignore encore quand un correctif sera déployé. Pour le moment, les entreprises touchées paient pour un service qu’elles ne peuvent même pas obtenir, laissant des brèches de sécurité sur leurs machines. Une situation intenable.

Décidément, les premières heures du programmes ESU sont très compliquées. Espérons que Microsoft parvienne à redresser rapidement la barre en assurant un support stable à ses ouailles, déjà peinées par la fin inéluctable de Windows 10.