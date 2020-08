NVIDIA RTX 3000 : une fuite dévoile un nouveau connecteur d’alimentation 12-pin

Andreas Schilling, de HardwareLuxx, a reçu un connecteur fabriqué par Seasonic, qui comporte cette nouvelle configuration à 12 broches. Ses pins sont considérablement plus petits que les pins actuels. Le connecteur, lui, occupe presque la même surface qu’un simple connecteur 8 broches.

Crédit : HardwareLuxx.de

Le « connecteur Micro-Fit 3.0 » n’est toujours qu’un test selon le fabricant Seasonic, mais Hardwareluxx affirme avoir reçu le connecteur en amont du test d’une carte graphique (ce qui suggère qu’il sera utilisé pour les produits Nvidia finaux en septembre).

Le câble Seasonic lui-même mesure 75 cm de long et possède deux connecteurs à 8 broches à une extrémité, et un connecteur à 12 broches à l’autre, qui se brancheront sur la nouvelle carte graphique (pour fournir jusqu’à 375 W de puissance). Niveau prix, ces nouvelles cartes devraient être bien plus chères que la génération actuelle.

La carte devrait avoir une consommation électrique très élevée, ce qui justifierait la présence du nouveau connecteur. Seasonic lui-même recommande l’utilisation du câble vu ci-dessus, avec une alimentation électrique d’au moins 850W.

La RTX 3090 se dévoile en image

Les images divulguées ont été publiées sur Twitter le week-end dernier par un chercheur en sécurité appelé @GarnetSunset. Comme l’indique le tweet ci-dessous, le RTX 3090 sera probablement un énorme GPU, bien plus imposant que la RTX 2080 auquel il est comparé. La carte occupera trois emplacements dans votre boîtier, au lieu de deux habituellement. Le prix annoncé de 2000 dollars a rapidement été rapidement revu à la baisse à 1400 dollars dans un tweet ultérieur.

Pour l’instant, nous ne connaissons pas toutes les caractéristiques, prix et date de lancement des RTX 3090, 3080 et 3070. Cependant, ces informations devraient être dévoilées petit à petit dans les jours qui viennent.

