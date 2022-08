Obi-Wan Kenobi : après Dark Vador, qui sera le super-vilain de la saison 2 ?

Dark Vador dans Obi-Wan Kenobi © Lucasfilm, Disney

De retour sur Tatooine pour veiller sur le jeune Luke Skywalker après avoir sauvé Leia, Obi-Wan Kenobi fait face à son passé en reprenant sa voie de Jedi. Cependant, l’Empire règne toujours dans la Galaxie et les menaces restent nombreuses.

Bien qu’initialement conçue comme une minisérie limitée à une saison, de nombreuses rumeurs indiquent qu’Obi-Wan Kenobi, la série Disney+, devrait avoir droit à une deuxième saison. Mais si Dark Vador ne revient pas, quel méchant Obi-Wan devra-t-il affronter ?

À lire : Obi-Wan Kenobi : Lucasfilm laisse la porte ouverte à une saison 2 « si les gens en veulent vraiment plus »

Qui pour remplacer Dark Vador dans Obi-Wan Kenobi ?

La probabilité que Dark Vador revienne dans la saison 2 d’Obi-Wan Kenobi semble plutôt mince, surtout en tant qu’antagoniste principal. Bien qu’il puisse certainement apparaître en caméo, il est beaucoup plus logique que Vador garde ses distances avec Obi-Wan jusqu’à la trame d’Un Nouvel Espoir.

L’un des méchants les plus convaincants qu’Obi-Wan pourrait affronter serait Dark Maul, l’ancien seigneur Sith et ex-apprenti de l’empereur Palpatine. Après la chute de la République et la fin de la Guerre des Clones, le collectif fantôme de Dark Maul est devenu l’Aube Écarlate, un syndicat criminel. Et si l’on se base sur la chronologie de Star Wars, Dark Maul dirige l’Aube Écarlate lors des événements de la série Obi-Wan Kenobi… Puis, la série animée Clone Wars avait bel et bien confirmé la survie de Maul et sa quête de vengeance absolue contre le Maître Jedi.

À lire : Obi-Wan Kenobi : Ewan McGregor est partant pour une deuxième saison

La saison 2 d’Obi-Wan Kenobi pourrait également amener le Grand Inquisiteur (que l’on a à peine aperçu dans la première saison) au premier plan, surtout s’il cherche à détruire Reva, qui a quitté l’Empire. Il serait logique que l’ancien inquisiteur demande l’aide d’Obi-Wan, entraînant Kenobi dans une nouvelle aventure alors qu’il tente de la protéger de lui.

Bien évidemment, la série pourrait mettre un autre méchant sur le devant de la scène, à l’instar de Jabba, qui règne sur Tatooine. Ou un autre que l’on ne connaît pas encore…