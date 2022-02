Obi-Wan Kenobi : un personnage incontournable présent dans la série Disney+

Leia présente dans la série Disney+ ? – Crédit : Lucasfilm

Ewan McGregor reprend son rôle de la prélogie avec Obi-Wan Kenobi. Une série Disney+ très attendue par les amateurs de Star Wars dont le premier poster se dévoile déjà. Désormais, les fans patientent avant la venue d’un trailer. D’autant plus que cette production originale signe également le retour de Hayden Christensen en tant que Dark Vador. Mais pour le moment, on ne sait absolument rien de l’intrigue d’Obi-Wan Kenobi malgré les rumeurs. Et aujourd’hui, on apprend qu’un personnage majeur de Star Wars pourrait revenir dans une version rajeunie en comparaison avec la nouvelle trilogie.

Vivien Lyra Blair dans le rôle de la fille d’Anakin Skywalker ?

Obi-Wan Kenobi promet énormément. John Williams revient pour l’occasion et selon une nouvelle information, Leia sera présente au casting. C’est Viven Lyra Blair, aperçue dans Bird Box sur Netflix, qui aurait été retenue dans ce rôle. Il s’agit évidemment d’une itération plus jeune en comparaison avec la nouvelle trilogie. On parle d’une fillette de 10 ans, prisonnière, obligeant Obi-Wan Kenobi à sortir de son exil pour la sauver.

On rapporte aussi la présence de Bail Organa, le père adoptif de Leia, sous les traits de Jimmy Smits pour un come-back que les fans apprécieront. Il est possible que l’homme demande au Jedi de lui venir en aide.

Une série en 6 épisodes sur Disney+

Une série attendue par les fans Crédit : Lucasfilm

Obi-Wan Kenobi est une mini-série dont la diffusion commence le 25 mai 2022 sur Disney+. Après la chute de l’ordre Jedi pendant la prélogie, le Jedi veille discrètement sur Luke Skywalker. Des événements avant les films originaux permettant d’étoffer la mythologie déjà riche de Star Wars. On compte 6 épisodes.

Lors de précédentes interviews, Ewan McGregor faisait part de sa joie de renfiler le costume du Jedi. 20 ans se sont écoulés depuis la prélogie. Un retour rappelant fortement la mode du revival comme l’a prouvé Spider-Man 3 et prochainement The Flash.

Source : WGTC