Oculus : la connexion à un compte Facebook va devenir obligatoire pour utiliser les casques VR

Facebook, la maison-mère d’Oculus depuis 2014, a finalement décidé d’unifier les comptes de sa plateforme sociale avec ceux de l’application des casques de réalité virtuelle. Dans un billet de blog daté d’hier, Oculus a clairement annoncé que « après le 1er janvier 2023, nous mettrons fin au support des comptes Oculus ». Les joueurs ont donc largement le temps de créer un compte Facebook s’ils n’en ont pas déjà un.

Les nouveaux joueurs seront obligés de passer par un compte Facebook d’ici deux mois

Les nouveaux utilisateurs d’Oculus ne bénéficieront cependant pas du même privilège. À partir du 1er octobre 2020, toutes les personnes utilisant pour la première fois un casque de réalité virtuelle signé Oculus devront se connecter à un compte Facebook pour pouvoir accéder à l’application Oculus. Celle-ci sert à configurer le casque VR, acheter des jeux depuis l’Oculus Store, mettre à jour les drivers, etc.

Récemment, nous vous avions annoncé le rachat par Facebook du studio de jeux vidéo Ready at Dawn qui s’est spécialisé dans les jeux en réalité virtuelle. En plus de son implication dans les jeux vidéo, il semblerait bien que Facebook ait prévu quelque chose pour son réseau social aux millions d’utilisateurs. Cette nouvelle décision ne fait que confirmer cette théorie. La société de Mark Zuckerberg va certainement trouver un moyen d’intégrer la réalité virtuelle dans la plateforme sociale. Pour le moment, elle se concentre sur le développement de l’Oculus Quest puisqu’elle a récemment abandonné son casque d’entrée de gamme, l’Oculus Go. En effet, l’apparence de l’Oculus Quest 2 a fuité le mois dernier.

Facebook va à l’encontre de ce qu’il avait annoncé

Au rachat d’Oculus, son fondateur Palmer Luckey avait promis aux utilisateurs que son acquisition ne changerait pas la manière dont ils se connectent. Il avait par exemple déclaré que « je garantis que vous n’aurez pas besoin de vous connecter à votre compte Facebook à chaque fois que vous voulez utiliser l’Oculus Rift ».

Palmer Luckey vient d’expliquer sur Reddit que cela lui avait été confirmé par le géant à maintes reprises. Il est alors possible que Facebook ait changé d’avis par rapport à ce qu’il voulait faire d’Oculus. Ou alors, il savait depuis le départ qu’il voulait étroitement relier les casques VR à sa plateforme.

