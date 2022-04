Offre SFR : grosse promo sur ce forfait 5G 140 Go !

Une offre intéressante du côté de Syma Mobile

En farfouillant dans notre comparateur de forfaits mobiles, nous sommes tombés sur une offre alléchante. Celle-ci fera de l’œil aux utilisateurs soucieux de basculer vers la 5G sans trop rogner sur leur pécule. SFR propose effectivement un forfait assorti d’une enveloppe data de 140 Go. Le tout en 5G si tant est que celle-ci soit disponible dans votre région et que vous disposez d’un smartphone compatible. Mais quelle somme faudra-t-il débourser ?

La première année, ce forfait vous coûtera 21 euros chaque mois, un tarif agressif par rapport à ce qui se fait actuellement sur le marché des offres 5G. La seconde année, il passera à 33 euros par mois. Précision importante, ce forfait est sans engagement. Si bien que vous pourrez tout à fait vous désinscrire sans frais si vous ne souhaitez pas payer cette somme à l’issue des 12 premiers mois de souscription.

SFR : la 5G sans se ruiner

Évidemment, les appels, SMS et MMS seront illimités. Et ce aussi bien depuis la France métropolitaine que l’Europe, la Suisse et Andorre. Détail appréciable, vous disposerez d’une enveloppe de données mobiles de 100 Go quand vous serez dans ces destinations. De quoi voir venir ! Si cette offre 5G sans engagement vous convient, ne tardez pas avant de souscrire, la promotion étant susceptible de disparaître chemin faisant.

