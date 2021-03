OnePlus 9 Pro : il sera compatible avec la recharge rapide sans fil 50W comme le Xiaomi Mi 11

Il s’agit d’une mise à niveau significative par rapport à la recharge sans fil de Warp Charge 30 qui était présente sur le OnePlus 8 Pro.

OnePlus 9 Pro rendus officiels – Crédit : WinFuture

Avec toutes les fuites des semaines précédentes, les caractéristiques techniques du OnePlus 9 Pro ne sont plus un mystère. Nous avions même eu l’occasion de découvrir tous les rendus officiels des OnePlus 9 et 9 Pro grâce à nos confrères de WinFuture.

Alors qu’on sait que la recharge rapide filaire du OnePlus 9 Pro sera de 65W comme sur le OnePlus 8T l’année dernière, le téléphone devrait améliorer la recharge sans fil 30W du OnePlus 8 Pro. En effet, selon TechDroider, celui-ci sera compatible avec la recharge rapide sans fil 50W, une première sur un smartphone OnePlus. Pour l’instant, on ne sait pas si le OnePlus 9 sera lui aussi compatible avec la recharge sans fil.

Recharge rapide de 50W sans fil comme chez Xiaomi

Une recharge rapide de 50W sans fil devrait permettre au OnePlus 9 Pro de retrouver toute son autonomie en un peu moins d’une heure. Il s’agit de la même puissance de recharge que le nouveau Xiaomi Mi 11. C’est aussi 20W de plus que la recharge rapide sans fil 30W de l’OPPO Find X3 Pro que nous avions pu tester. Cependant, le futur flagship de Xiaomi devrait aller lui encore plus loin, puisqu’on s’attend à ce que le Mi 11 Ultra atteigne une puissance de 67W en sans–fil, de quoi recharger le smartphone en moins de 45 minutes.

En conséquence, le leaker rapporte également que la société lancera également un nouveau chargeur sans fil avec une puissance de 50W. Comme ceux de ses concurrents, celui-ci sera probablement refroidi à l’aide d’un ventilateur présent dans le socle. On imagine que celui-ci ne sera pas très abordable, puisque OnePlus avait commercialisé le Warp Charge 30 Wireless Charger à 69,95 euros l’année dernière.

Il faudra attendre le 23 mars prochain pour en savoir plus sur les OnePlus 9R, 9 et 9 Pro. En plus des smartphones, le fabricant chinois devrait également en profiter pour dévoiler sa première montre intelligente, la OnePlus Watch.

Source : TechDroider