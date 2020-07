OnePlus Nord : à 399 €, ce smartphone va affoler le milieu de gamme

OnePlus Nord – Crédit : Edouard le Ricque / Tomsguide.fr

OnePlus a dévoilé son OnePlus Nord. Ce smartphone de milieu de gamme est le premier du genre pour le constructeur chinois. Il nous avait habitués à un modèle par an avec un refresh à l’automne, puis deux modèles depuis les OnePlus 7. On avait alors assisté impuissant à une flambée des prix des smartphones OnePlus alors même que la marque avait fondé ses bases sur un rapport qualité/prix imbattable.

OnePlus revient à la raison et à son amour du prix bas

Sans nul doute boudé par une partie de ses fans, OnePlus revoit sa tactique commerciale avec le Nord. Ce modèle affiche une fiche technique étoffée et en phase avec les appareils concurrents, sans pour autant laisser s’envoler son tarif. 399 €, c’est son prix de base pour 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Les plus gourmands pourront allonger 100 € de plus pour profiter de 12 Go de RAM et 256 Go de stockage (499 €). Dans les deux cas, on profitera des performances du récent Snapdragon 765G.

Et on sait que OnePlus veut rattraper ses vieux fans lorsqu’il explique que le Nord s’adresse aux possesseurs de OnePlus 5T ou 6T qui veulent changer de smartphone sans vider leurs portefeuilles. L’objectif est aussi de proposer un bon photophone, abordable, 5G et suffisamment puissant.

Le OnePlus Nord n’est pas un coup d’un soir. Son géniteur explique qu’il aura des petits. Plus qu’une référence, c’est une nouvelle gamme qui vient s’inscrire sous l’égide de OnePlus qui a décidé de la conserver sous son nom propre, contrairement à ce que Xiaomi a fait avec Redmi, par exemple.

OnePlus Nord, une grande dalle Amoled

Ce OnePlus Nord offre une dalle Amoled de 6,44 pouces au format 20:9. Un très grand écran qui ne souffre heureusement pas d’imposants bords. D’ailleurs, il est étonnamment confortable même en utilisation à une main.

On retrouve la disposition habituelle des boutons chez OnePlus. Le volume à gauche et à droite le bouton Power et le commutateur de sonnerie/vibreur. Le Nord ne dispose pas de sortie minijack. Un adaptateur minijack vers USB-C est cependant fourni dans sa boîte.

Le design du Nord a fuité il y a quelques jours. On en connaissait déjà les contours. Il est ainsi protégé sur ses deux faces par un verre Gorilla Glass 5. Ce n’est pas la dernière itération de Corning, mais déjà un verre solide. Un cerclage en plastique les assemble, parcourant l’ensemble de l’appareil. L’écran occupe presque toute la face avant. Il est compatible HDR10+ et propose un rafraîchissement maximal de 90 Hz, débrayable en 60 Hz pour économiser la batterie. Sa définition est de 2400 x 1080 pixels, du Full HD+ adapté à son ratio 20:9. Compte tenu de son tarif, c’est tout à fait honnête sur le papier, d’autant plus qu’on a ici de l’Amoled. A noter que là-dessus, autant son contraste est infini, autant il faudra attendre le test pour juger de sa luminosité maximale pour une utilisation en plein soleil, par exemple.

Un double capteur photo avant, une première pour OnePlus

OnePlus adapte son capteur d’empreinte sous l’écran à son smartphone de milieu de gamme. Il s’accompagne aussi de la reconnaissance faciale captée par un double capteur avant, une première sur un smartphone de la marque chinoise. Attention, on aurait pu espérer alors une captation 3D, mais ce n’est qu’une reconnaissance 2D. Ce n’est donc pas la solution la plus sécurisée possible.

Ce double capteur répond à une demande des consommateurs. D’après les chiffres de OnePlus, 12% des photos et vidéos réalisées sur un smartphone le sont depuis la caméra selfie. Autant proposer la meilleure expérience avec celle-ci, s’est alors dit OnePlus.

On y trouve un capteur Sony IMX616 de 32 mégapixels (Mpx) avec une ouverture focale f/2.45. Un ultra grand-angle de 8 Mpx le complète avec une ouverture focale à f/2.45. Ce dernier est travaillé pour ne limiter la distorsion de l’image. L’ensemble est optimisé pour les clichés en basse luminosité.

OnePlus a retravaillé la photo avec le Nord

A l’arrière, on a droit à un quatuor de capteurs. En principal, on trouve un Sony IMX586 de 48 Mpx qui ouvre à f/1.75. Le second est capteur dévolu à la captation de la profondeur. De 5 mégapixels, il est là pour affiner le mode portrait et travaille de concert avec le capteur principal. Un ultra grand-angle est également disponible. De 8 Mpx, il ouvre à f/2.25, mais pour un angle de vue de 119°, contre 105° en caméra selfie. Pour compléter l’ensemble, OnePlus poursuit avec son capteur macro de 2 Mpx pour un focus réussi à 2,5 cm de la cible. En revanche, aucun zoom optique sur ce modèle, une fonction réservée aux OnePlus 8.

Le OnePlus Nord sera livré avec les applications Téléphone, Messages et Duo de Google

Sur cette partie photo, le constructeur nous assure que la partie logicielle a été grandement remaniée afin de corriger les errances des OnePlus 8. Le mode nuit notamment a été mis à jour. Il prend 9 photos à différentes expositions et ne conserve que la meilleure.

Côté vidéo, le OnePlus Nord filme en 4K à 30 ou 60 images par seconde (ips). Un super slow motion est accessible en 240 ips. Enfin, une stabilisation hybride est de la partie. Uniquement fonctionnelle en 1080p, en revanche.

Achevons ce tour d’horizon par la batterie. Le Nord embarque un exemplaire de 4115 mAh. Aucune estimation d’autonomie ne nous a été transmise pour le moment. On sait uniquement qu’elle est compatible avec la charge rapide WarpCharge 30t qui permet de la charger de 0 à 70% en 30 minutes. Pas d’induction au programme.

Le OnePlus Nord sera disponible dès le 4 août sur le site de OnePlus, chez Fnac/Darty et Amazon. Seuls deux coloris seront disponibles en France : Onyx Grey, déjà croisé sur le OnePlus 8, et Marble Blue, en photo dans cet article.