OPPO Watch : la montre va être commercialisée mondialement avec WearOS

La sosie de l’Apple Watch est équipée d’un SoC Snapdragon Wear 2500 et fonctionnait jusqu’à maintenant avec le logiciel propriétaire ColorOS Watch d’OPPO. Tout comme la montre d’Apple, elle propose la fonction ECG, qui permet d’enregistrer vos pulsations et votre rythme cardiaques à l’aide du cardiofréquencemètre électrique intégré. Elle peut ensuite analyser les données relevées pour détecter les éventuels signes de fibrillation auriculaire (FA), l’un des troubles du rythme cardiaque

Crédit : OPPO

La société a partagé un court teaser de la prochaine smartwatch, qui nous donne un bref aperçu de sa conception et confirme qu’elle sera dotée du système d’exploitation WearOS au lieu du logiciel propriétaire d’OPPO. La société a également révélé que la montre sera officiellement dévoilée le 31 juillet prochain.

Les meilleures montres GPS pour le sport

Bien qu’OPPO n’ait pas publié de détails sur les caractéristiques de la smartwatch, la montre OPPO devrait être la même que la montre déjà commercialisée en Chine. Elle serait dotée d’un écran AMOLED de 1,9 pouces dans un châssis de 46 mm, d’un capteur optique de fréquence cardiaque et d’une résistance à l’eau de 5 ATM. Elle disposerait de 1 Go de RAM, de 8 Go de stockage embarqué et de la prise en charge de l’eSIM. La montre d’OPPO dispose d’une batterie de 430 mAh. Ainsi, la version chinoise de la smartwatch est prévue pour une utilisation régulière d’environ 40 heures sur une seule charge et 21 jours en mode d’économie d’énergie. Cependant, la version internationale ne devrait pas être aussi impressionnante sur l’autonomie.

WearOS divise

Contrairement à l’OS Android de Google pour les téléphones et les tablettes, son OS portable n’est pas un système d’exploitation aussi populaire. Il a des fonctions de fitness relativement limitées (avec une très large gamme d’activités suivies, mais peu de suivi approfondi ou sur mesure), il n’y a pas beaucoup de personnalisation disponible, et il est très gourmand en énergie. Les montres Wear OS durent rarement plus d’un jour ou deux entre deux charges. Les composants utilisés pour les montres ne sont pas non plus très performants et n’ont pas connu de révolution technologique depuis longtemps. Par conséquent, Qualcomm compte bien résoudre ce problème avec son prochain SoC Snapdragon 4100+, qui promet de rendre les montres connectées puissantes et endurantes.

Source ; Engadget