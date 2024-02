Fin du réseau ADSL : consultez la carte pour savoir si vous êtes concerné dans votre commune

La fermeture du réseau ADSL se poursuit à mesure que le déploiement de la fibre optique s’accélère en France. Orange a annoncé le démantèlement du réseau cuivre dans pas moins de 162 communes, et ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. En effet, plus de 3000 communes sont concernées d’ici à 2027. Pour rappel, la fermeture définitive du réseau cuivre est prévue pour 2030.

© Pixabay

Orange a annoncé l’arrêt progressif de l’ADSL en 2022, après 50 ans de bons loyaux et services. Le démantèlement du réseau cuivré est officiellement en marche depuis le 31 janvier 2024. D’ici 2030, Orange prévoit de le remplacer totalement par la technologie de la fibre. Cette dernière étant jugée plus robuste, rapide et aussi beaucoup moins coûteuse à entretenir.

Le cap des 20 millions d’abonnés à la fibre a été dépassé fin 2023. Par ailleurs, plus de 36 millions de foyers sont éligibles au Très Haut Débit aujourd’hui. Dans une récente interview en date du 30 janvier, Laure de la Raudière, la présidente de l’ARCEP, a par ailleurs annoncé que plus de 80 % des locaux étaient éligibles à la fibre en en France.

L’opérateur a annoncé la fin du réseau cuivre dans pas moins de 3136 communes au total, d’ici à 2027. La prise T ne sera bientôt plus qu’un lointain souvenir. À quoi s’attendre et quand est-ce que vous serez concerné ? On vous explique tout.

🔌 Pourquoi est-ce la fin de l’ADSL ?

Orange, qui détient le réseau historique, a décidé de tourner la page de l’ADSL pour plusieurs raisons :

Les usages des consommateurs sont en constante évolution, et requièrent en ce sens des débits de connexion toujours plus élevés, que l’ADSL n’est pas à même de fournir. Cette technologie est déjà obsolète aujourd’hui.

Faire coexister l’ADSL et la Fibre, dont le déploiement national s’achèvera d’ici 2025, est trop coûteux. Les infrastructures cuivre sont beaucoup plus énergivores et donc aussi beaucoup moins rentables à entretenir pour les opérateurs.

L’arrêt de l’ADSL est également une bonne initiative écologique, étant donné que la fibre consomme trois fois moins d’énergie que l’ADSL, et offre des vitesses 100 fois plus élevées.

L’opérateur a dévoilé son calendrier de fermeture, et a amorcé la première phase de transition. Chaque année, de nouvelles communes ne pourront plus profiter du réseau cuivre. L’opérateur va annoncer petit à petit les lots de communes concernées par la fermeture du réseau ADSL.

Précédemment, l’opérateur a mené des expérimentations de fermeture du réseau cuivre dans sept communes. Ainsi, depuis le 31 mars 2023, les communes suivantes ne peuvent plus bénéficier de l’ADSL, du VDSL ou du SDSL :

Lévis-Saint-Nom

Gernelle

Vivier-au-Court

Vrigne-aux-Boix

Issancourt-et-Rumel

Provin

Voisins-le-Bretonneux

D’ici à 2027, Orange a prévu de démanteler le réseau historique dans 3136 communes au total. L’opérateur a sélectionné en priorité les communes qui bénéficient d’une bonne couverture en fibre. Voici les trois lots de communes concernées pour le moment :

Lot 1 : 162 communes d’ici au 31 janvier 2025

: d’ici au 31 janvier 2025 Lot 2 : 829 communes au 27 janvier 2026

: au 27 janvier 2026 Lot 3 : 2145 communes au 31 janvier 2027

Nous vous invitons à consulter la carte à votre disposition ci-dessous afin de savoir si votre commune est concernée et quand la fermeture est prévue. En cliquant sur le pictogramme associé à votre commune, vous obtiendrez la date de fermeture.

Vous pouvez aussi consulter la carte interactive mise à disposition par Orange. Il vous suffit pour ce faire de renseigner le nom de votre commune ou son code postal.

Orange n’a pas encore annoncé la liste des communes concernées par la fermeture de 2027 à 2030. On sait toutefois que l’opérateur prévoit de débrancher 2,5 millions de prises en 2026, puis 10 millions chaque année jusqu’en 2030. Les 162 communes du premier lot ne peuvent plus souscrire d’offre XDSL depuis le 1er janvier 2024. Par ailleurs, il ne sera plus possible de souscrire une offre ADSL chez aucun opérateur à partir de 2026.

📝 Quelles démarches effectuer pour migrer de l’ADSL vers la fibre ?

L’arrêt de l’ADSL est prévu dans votre commune

Si vous vivez dans une commune concernée par la fermeture du réseau cuivre, vous n’avez rien à faire. En effet, il incombera à chaque fournisseur de vous orienter vers une offre fibre avant la fin du délai imparti, soit janvier 2025 pour le premier lot. Les opérateurs inviteront leurs clients à migrer vers une offre fibre. Pour ce faire, ils les informeront par courrier que leur offre ADSL ne sera bientôt plus disponible. Les FAI s’engagent par ailleurs à ne pas contacter les clients de leurs concurrents.

Bien évidemment, les abonnements fibre étant plus chers que les offres par ADSL, les opérateurs devront proposés des alternatives tout aussi abordables à leurs clients ; sachant que le passage à la fibre ne sera plus un choix, mais bel et bien une nécessité. On ne sait pas encore comment ils s’y prendront, mais on peut imaginer que seuls les clients qui souhaitent profiter des meilleurs débits auront à payer plus cher.

La fibre n’est pas disponible dans votre commune

Par ailleurs, si vous résidez dans une commune où la fibre n’a pas encore été déployée, vous ne serez pas concernés par ce changement. Vous devrez donc attendre que le réseau soit déployé dans votre zone, d’ici 2030 ; à condition qu’Orange respecte ses engagements.

Enfin, si vous habitez dans une zone blanche où la fibre ne peut être déployée, vous serez très certainement orienté vers des alternatives comme les box 4G/5G ou encore vers une offre par satellite, comme ce que propose le FAI Starlink. L’État propose par ailleurs une aide financière pour permettre aux foyers non éligibles de profiter du Très Haut Débit.

🤔 Qu’est-ce que cela change pour les titulaires d’une offre ADSL/VDSL ?

Si vous n’avez pas déjà eu l’occasion d’expérimenter la puissance de la fibre, sachez concrètement que vous bénéficierez de débits bien plus rapides par rapport à l’ADSL ou le VDSL. En effet, vous passerez d’une technologie limitée à 100 Mbit/s en débit descendant, à un réseau capable de monter jusqu’à 8 Gbit/s pour certaines box Internet. Actuellement, seuls les opérateurs SFR et Free proposent de tels débits, avec leur offre SFR Premium Fibre et Freebox Ultra.

Une vitesse aussi élevée permet de télécharger des fichiers à une vitesse ahurissante, mais aussi de jouer en ligne sans lag, ou encore de profiter de vos contenus préférés en streaming avec une définition 4K UHD et sans ralentissement.

Fibre optique © DR

De la même manière, la 4G/5G ou le satellite sont deux bonnes alternatives à l’ADSL, pour ceux qui ne sont pas éligibles à la fibre, parce qu’ils résident dans une zone blanche. En effet, avec une box 4G, il est possible de profiter de débits jusqu’à 10 fois plus élevés qu’en ADSL et deux fois plus qu’en VDSL. Avec une box 5G, il est même possible d’égaler les débits de la fibre. Les box 4G/5G présentent toutefois une limite de données mensuelle, comme pour un forfait mobile. Au-delà du seuil prévu, le débit sera réduit. La connexion par satellite se rapproche quant à elle des performances d’une connexion 4G.

Voici à titre de comparaison, les vitesses proposées par les technologies cuivre, fibre, 4G, 5G et satellite.

ADSL (cuivre) SDSL (cuivre) VDSL (cuivre) Fibre 4G 5G Satellite Débit descendant maximum théorique 20 Mbit/s 16 Mbit/s 30 à 100 Mbit/s 300 Mbit/s à 8 Gbit/s 220 à 320 Mbit/s 1,1 à 2,1 Gbit/s 100 à 220 Mbit/s Débit montant maximum théorique 2 Mbit/s 16 Mbit/s 8 à 30 Mbit/s 300 Mbit/s à 8 Gbit/s 38 à 50 Mbit/s 58 à 300 Mbit/s 25 Mbit/s

