Origin va disparaître, longue vie à EA App !

C’est en juin 2011 que Electronic Arts décide de lancer sa plate-forme de jeux vidéo, alors appelée EA Store, pour concurrencer Steam, lancée en 2003 par Valve. Elle permettait alors d’acheter des jeux vidéo dématérialisés, de les télécharger et de jouer avec sur son ordinateur sous Windows ou sur son Mac.

Si Steam a évolué et propose aujourd’hui des jeux de divers éditeurs, Electronic Arts est resté ancré dans ses gènes et Origin ne propose que des jeux maison (comme le fameux EA Sports FC 25 ou les Sims). Vous pouvez d’ailleurs souscrire à l’offre EA Play, le service d’abonnement qui donne un accès illimité à certains jeux.

Notez que les jeux Electronic Arts achetés via les magasins en ligne Steam ou Epic requièrent tout de même l’installation d’EA App pour fonctionner (ou Origin pour les machines macOS de version inférieure à Catalina).

Origin c’est fini, il va falloir passer à EA App, et changer de PC ?

À l’heure actuelle, Origin prend en charge les jeux en 32 bits, pour obtenir des jeux pour des ordinateurs récents et modernes, en 64 bits, il vaut mieux passer par EA App. Cette nouvelle plateforme développée par Electronic Arts est vouée à remplacer Origin sur le long terme (sous Windows).

Or le long terme va bientôt arriver (et devenir plus court, du coup). Pourquoi ? La “faute” à Microsoft qui a décidé de mettre fin à la prise en charge des logiciels 32 bits dans ses versions récentes de Windows. La fin d’une ère. Il faut dire que les machines récentes comportent toutes des systèmes 64 bits, le 32 bits est donc voué à s’éteindre.

Pour les utilisateurs d’Origin cela signifie qu’il va falloir changer de plateforme et passer à EA App.

Nous vous proposons les liens EA APP dans la fiche de la logithèque à la fois pour Windows 7 à 11 (sur la ligne 64 bits) et pour macOS Catalina ou supérieur (si vous disposez d’une version antérieure, conservez Origin).

Attention de bien vérifier via les paramètres systèmes que votre version de Windows est bien en 64 bits. Si ce n’est pas le cas, sachez que le 17 avril, vous ne pourrez plus utiliser Origin sous Windows.

Les utilisateurs de macOS ne sont pas concernés. Cependant, si vous utilisez la version macOS Catalina ou supérieure, nous vous conseillons de passer à EA App.

Est-ce que je vais perdre mes jeux ?

Non, bien entendu !

Pour conserver vos jeux, votre historique d’achat, vos sauvegardes cloud, votre liste d’amis et le reste, il vous suffit de vous connecter à Ea App avec votre compte Origin. Si vous installez EA App sur l’ordinateur où vous utilisiez Origin en utilisant le module de mise à niveau de celui-ci, vous n’aurez d’ailleurs rien à faire, tout le transfert sera direct.

L’installation de Ea App peut vous être proposée au lancement de Origin, afin de mettre à jour votre plateforme. Cliquez sur oui pour profiter de la dernière app en date et continuer à utiliser les services de Electronic Arts après le 17 avril sous Windows.

Vous n’aurez bien évidemment pas besoin de télécharger à nouveau vos jeux, ceux-ci étant déjà installés via Origin seront pris en charge par EA App.

Notez cependant que certains mods ou extensions de certains jeux peuvent ne pas être compatibles avec EA App. Des solutions alternatives sont cependant certainement disponibles.

Si vous désirez plus d’information vous pouvez vous reporter au site d’Electronic Arts.