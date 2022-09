Overwatch 2 : les nouveaux joueurs devront terminer 100 parties pour avoir tous les personnages

Les nouveaux joueurs d’Overwatch 2 n’auront pas accès à tout le contenu dès le lancement du jeu. Blizzard a révélé qu’ils devront terminer environ 100 parties pour débloquer tous les personnages du jeu original comme Ana, Cassidy, Mei, etc.

Quelques jours avant la sortie d’Overwatch 2 la semaine prochaine, Blizzard a annoncé une mauvaise nouvelle pour les nouveaux joueurs. Ces derniers n’auront pas accès à tout le contenu dès le lancement du jeu. Cela fait effectivement partie de ce que Blizzard appelle la First Time User Experience (FTUE). Il s’agit d’une introduction à Overwatch 2 qui s’appliquera à tous les joueurs ayant créé leur compte après le lancement du jeu.

Overwatch 2 © Blizzard Entertainment

En fait, les nouveaux joueurs d’Overwatch 2 devront terminer environ 100 parties pour débloquer les personnages du jeu original. Cela comprend donc Cassidy, Ana, Mei, Hanzo, Zarya, Tracer et tous les autres. Les anciens joueurs pourront profiter de ces personnages dès le début. D’ailleurs, Blizzard a enfin supprimé les loot boxes payantes d’Overwatch.

Blizzard veut que les nouveaux joueurs soient progressivement introduits à Overwatch 2

Blizzard a expliqué que : « nous voulons que FTUE accueille les joueurs plus progressivement dans Overwatch 2, car nous avons vu des retours constants de nouveaux joueurs se sentant dépassés par de nombreux modes de jeu et héros ». Pour éviter que les joueurs aient trop d’informations à digérer d’un coup, l’introduction FTUE aura deux phases.

En terminant la première phase, les joueurs débloqueront tous les modes de jeu et la possibilité de communiquer pendant les parties. À la fin de la deuxième phase, tous les personnages du jeu original seront débloqués. Les joueurs devront faire environ 100 parties pour terminer cette deuxième et dernière phase. L’objectif est ainsi de familiariser les joueurs avec le gameplay d’Overwatch, les mécaniques de jeu, les personnages, etc.

D’ailleurs, Blizzard a aussi expliqué les conditions pour débloquer le mode compétitif d’Overwatch 2, que ce soit pour les nouveaux ou les anciens joueurs. Au lieu de devoir atteindre un certain niveau (il n’y aura plus de niveaux dans Overwatch 2), les joueurs devront gagner 50 parties rapides pour accéder au mode compétitif.

Enfin, Overwatch 2 sera disponible en free-to-play le 4 octobre 2022 sur PC, Xbox Series X/S, PlayStation 5, Xbox One, PlayStation 4 et Nintendo Switch. Vous pouvez d’ailleurs retrouver nos astuces pour bien débuter.

Source : VG247