Palworld : ne téléchargez pas ces fausses versions mobiles, elles sont très dangereuses

De fausses versions de Palworld se multiplient sur le Play Store et l’App Store. Le studio japonais Pocketpair alerte les joueurs sur ces nombreuses copies, car en télécharger une vous expose à la fuite d’informations personnelles contenues dans votre smartphone.

© Pocketpair

Les jours passent et Palworld demeure toujours aussi populaire. Le jeu de survie multijoueur du studio Pocketpair parvient à rassembler des centaines de milliers de joueurs quotidiennement sur Steam. Cela devrait durer pendant encore un bon moment, même si un certain Enshrouded compte bien lui faire un peu d’ombre.

Palworld, disponible uniquement sur PC et Xbox, attire tellement de convoitises que des pirates informatiques ont décidé de surfer sur son succès pour nuire aux joueurs. De fausses versions du jeu pullulent sur le Play Store et l’App Store, au point d’inquiéter les développeurs japonais. Attention, car en télécharger une peut aussi vous coûter cher.

De fausses versions de Palworld très dangereuses se multiplient sur le Play Store et l’App Store

Palworld ne fait pas qu’attirer les tricheurs en plus des joueurs qui désirent simplement profiter du titre. Des hackers déploient de fausses versions du jeu sur le Google Play Store et l’App Store. Ils n’hésitent pas à utiliser les véritables artworks et captures d’écran de Palworld pour faire croire qu’il s’agit d’une version officielle.

Les joueurs qui ignorent que Palworld est seulement disponible sur PC et Xbox peuvent donc très facilement se faire piéger. Pocketpair alerte sur ces applications dangereuses sur X. « Nous avons signalé ce problème à Apple, qui gère l’App Store, et à Google, qui gère Google Play. Nous attirons votre attention sur le fait que le téléchargement de ces applications peut entraîner la fuite d’informations personnelles stockées sur votre smartphone ou des fraudes », prévient le studio japonais.

© App Store

Vous l’aurez compris, télécharger une des copies de Palworld peut sérieusement exposer vos données personnelles. L’une des applications gratuites évoque une sortie le 11 février 2024, laissant croire que Pocketpair prévoit de sortir le jeu prochainement sur l’App Store.

Pour l’heure, les développeurs ne prévoient pas de sortir Palworld sur mobile. Visiblement, de nombreux joueurs espèrent tout de même voir le titre arriver sur iOS et Android, comme le prouvent les commentaires sous le post du studio, sur X.

Les joueurs militent aussi pour que Palworld sorte bientôt sur PS5. En attendant, seuls les joueurs PC et Xbox peuvent profiter du jeu et du PvP qui sera bientôt disponible dans le soft multijoueur.