Pebble Feel : cet appareil vous permet de ressentir le chaud et le froid en VR

Dévoilé lors du CES 2022, le Pebble Feel est un gadget signé Shiftall qui permettra de ressentir le chaud et le froid en réalité virtuelle. Sorte de climatiseur personnel calibré pour le metaverse, il ne sera pour l’instant compatible qu’avec SteamVR, iOS et Android.

Pebble Feel © Shiftall

2022, l’année du metaverse et de la VR ? Comme tous les ans, le CES 2022 aura apporté son lot de gadgets aussi fascinants que loufoques, aussi inutiles qu’indispensables. Cette année, la société Shiftall a notamment présenté le Pebble Feel, une sorte de dorsale qui permet de vous refroidir ou de vous réchauffer en fonction de ce qu’il se passe en réalité virtuelle. Un gadget qui nous rappelle l’Ambiotherm, un autre appareil capable de souffler de l’air chaud ou froid pour le casque SamsungVR.

En VR, le Pebble Feel vous fera ressentir des températures allant de 9 °C à 42 °C

Ce véritable « climatiseur personnel » est un petit appareil : 60 grammes uniquement, selon la fiche technique dévoilée par Shiftall. Pour pouvoir régler la température corporelle, il doit être attaché avec une sorte de harnais, ou de chemise dédiée, qui ne sera a priori pas fourni avec le produit. Pour l’instant, les spécifications techniques détaillées du produit manquent à l’appel, tout comme son prix ou sa date de sortie.

Une fois connecté, le Pebble Feel pourra toutefois être utilisé avec des applications comme SteamVR et donc, avec VRChat, par exemple. Cela permettra aux utilisateurs de subir des changements de température alors qu’ils évoluent dans leur réalité virtuelle. Bridé à 9 °C au minimum et à 42 °C au maximum, le Pebble Feel suffira tout de même à bien ressentir les flammes d’un dragon dans Skyrim VR, ou la froideur d’un donjon inexploré (espérons qu’il soit compatible avec ce genre de titres ou que la communauté des moddeurs s’en charge).

Le Pebble Feel est conçu pour durer 15 heures avec une seule charge et en mode refroidissement. Il peut monter jusqu’à 25 heures en mode chauffage. Vraisemblablement, il ne sera pour l’instant compatible qu’avec SteamVR, iPhone et Android, et pas Meta Quest. Le prix et la date de sortie de sortie n’ont pas été annoncés.

Source : Shiftall