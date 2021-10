Photoshop : Adobe lance la version web de son application de retouche photo

Ce mardi 26 octobre s’est tenue la conférence Adobe Max 2021. Au programme, l’annonce des nouveautés pour les logiciels de la suite Adobe. Le logiciel de retouche photo Photoshop profite de bon nombre d’améliorations. Grâce à l’intelligence artificielle, les filtres permettront de coloriser une photo en noir et blanc, ou encore de changer la saison d’une photo. Mais la vraie nouveauté, c’est qu’après les versions bureau, iPad et mobile, Photoshop aura désormais sa version en ligne. Alors que le fait de dépendre d’un logiciel téléchargé sur un seul ordinateur peut parfois s’avérer compliqué, Adobe a décidé de simplifier la vie de ses utilisateurs. Un peu à la manière d’un document partagé sur un drive, les utilisateurs pourront travailler ensemble sur une même photo. Soit en la modifiant, soit en écrivant des commentaires sur le travail.

Les commentaires laissés sur une photo sur la version web apparaitront également dans la version bureau – Crédits : Adobe Blog

Une version web qui reste réservée aux abonnés Creative Cloud

La version web de Photoshop ne sera pas aussi complète et puissante que la version bureau. Mais elle permettra d’utiliser des fonctions comme les calques simples, les masques, ou encore les outils de sélection. Une version bêta est d’ores et déjà disponible. Pour y accéder, il faut ouvrir une image PSD dans son navigateur, puis cliquer sur « Ouvrir dans Photoshop sur la version bêta du web ». Les utilisateurs peuvent également faire un retour sur cette version bêta.

Pour utiliser pleinement la version web de Photoshop, il faudra tout de même disposer d’un abonnement Creative Cloud. Plusieurs formules d’abonnement existent, pour répondre aux besoins de chacun. Sans cela, il sera seulement possible de visualiser et commenter l’image. Ensuite, l’utilisateur pourra ouvrir une image stockée sur le Cloud, et la partager via une URL. Il sera également possible de contrôler les autorisations (lecture seule ou modification) lors du partage. Les commentaires laissés se retrouveront également dans la version bureau de Photoshop.

Photoshop web sera supporté par les navigateurs Chrome et Edge. Adobe a également annoncé qu’Illustrator allait également avoir sa version en ligne.

Source: Adobe Blog