Pixel 5 et Pixel 4a : les prix ont fuité et ils ne seraient pas chers du tout

Les Google Pixel 4a et 5 seront moins chers que les modèles des générations précédentes. Google semble s’orienter vers une politique tarifaire plus agressive pour rendre ses smartphones plus compétitifs face à Apple et aux marques chinoises.

Depuis quelques semaines un faisceau d’indices nous laissait penser que Google envisageait de revoir à la baisse le prix de vente du Pixel 4a. Alors que les premières fuites annonçaient un smartphone à 399 dollars comme son prédécesseur, Stephen Hall de 9To5Google prédisait plutôt un Pixel 4a à 349 dollars pour concurrencer l’iPhone SE 2020. Un sondage Google confirme le prix du smartphone de milieu de gamme, mais dévoile également celui du Pixel 5.

Crédit : Youtube @Front Page Tech

Le sondage propose de choisir entre deux smartphones Google Pixel. L’un avec une coque plastique et une prise mini jack pour 349 dollars, et l’autre, un Google Pixel premium doté des dernières innovations de la firme, et de capteurs photos hauts de gamme pour 699 dollars. Les descriptions sont plutôt basiques, mais ne laissent que peu de doute sur les modèles. Le premier est vraisemblablement le Pixel 4a, et le second, sans doute un Pixel 5. Dans ce cas, Google aurait bien décidé de changer de politique tarifaire en baissant de 50 dollars son modèle d’entrée de gamme, et de 100 dollars le porte-étendard de la marque.

Le Pixel 5 de Google rechargerait un autre appareil par induction

Des Google Pixel moins cher pour concurrencer Apple et les fabricants chinois

Google semble opérer un changement de stratégie pour renouer avec le succès des Pixel de troisième génération. Le Pixel 4 a rencontré un succès très mitigé avec seulement 2 millions d’exemplaires vendus durant les deux premiers trimestres contre 3,5 millions de Pixel 3, et 3 millions de Pixel 3a sur la même période. De mauvais chiffres qui l’ont sans doute convaincu de mener une politique tarifaire beaucoup plus agressive.

Avec un Pixel 4a à 349 dollars, Google se donne un léger avantage face à l’iPhone SE 2020, et le Pixel 5 à 699 dollars peut prétendre concurrencer les iPhone, et le haut de gamme chinois. Xiaomi et Huawei bien sûr, mais aussi Oppo qui nourrit de grandes ambitions en Europe, notamment avec sa nouvelle gamme Find X2 Series qui couvre tous marchés avec des tarifs très compétitifs.

Le Pixel 5 sera le dernier smartphone Google avec un processeur étranger à la marque

Source : Trusted Reviews