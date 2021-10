Pixel 6 : offre-t-il un stockage gratuit et illimité sur Google Photos ?

Les Google Pixel 6 et 6 Pro viennent d’être officiellement dévoilés avec leur nouveau processeur maison Tensor. En attendant les résultats des premiers tests, les Pixel 6 et 6 Pro s’annoncent impressionnants, notamment en raison de leur énorme batterie de 4600 mAh et 5000 mAh respectivement.

Pixel 6 – Crédit : Google

Outre ses spécifications techniques, le Pixel 6 dispose-t-il d’un stockage gratuit et illimité sur Google Photos comme argument de vente ? Pour rappel, le stockage de photos et vidéos sur le service en ligne Google Photos a toujours été gratuit et illimité jusqu’au 1er juin 2021 lorsque Google a décidé d’y mettre fin. Le service gratuit était devenu trop populaire avec plus de 28 milliards de photos et vidéos stockées chaque semaine.

Le Google Pixel 6 est-il exempt de la limite des 15 Go d’espace de stockage gratuit sur Google Photos ?

Désormais, les comptes Google bénéficient de 15 Go d’espace de stockage gratuitement mis à leur disposition. Une fois cette limite atteinte, il faut souscrire à l’une des formules payantes proposées par Google. Elles permettent d’augmenter son espace de stockage disponible. D’ailleurs, les photos et vidéos stockées sur Google Photos avant le 1er juin 2021 ne comptaient pas dans la limite des 15 Go. Selon Google, il faut approximativement 3 ans avant de remplir les 15 Go d’espace de stockage avec des photos, si l’utilisateur choisit l’option haute qualité avant d’importer ses photos/vidéos. Elles sont alors compressées et occupent moins d’espace, contrairement à l’import en qualité originale.

Dès l’annonce de la fin du stockage gratuit et illimité sur Google Photos, les utilisateurs de Pixel avaient l’espoir de ne pas être concernés par cette nouvelle politique. En effet, les Pixel 5 et Pixel 4a 5G sont exempts de cette politique. Cependant, Google avait confirmé que les futurs Pixel ne disposeraient pas d’un stockage illimité sur Google Photos.

Par conséquent, le Google Pixel 6 ne vous permettra pas de stocker gratuitement et en illimité toutes vos photos et vidéos sur Google Photos. Au-delà des 15 Go offerts, vous devrez choisir l’un des abonnements suivants : 100 Go pour 1,99 €/mois (19,99 €/an), 200 Go pour 2,99 €/mois (29,99 €/an), 2 To pour 9,99 €/mois (99,99 €/an) et même 30 To pour 149,99 €/mois. Une offre Google One qui ne se limite pas au stockage des seules photos et vidéos. Cet espace est aussi dévolu à Google Drive et Gmail.

Les précommandes des Google Pixel 6 et 6 Pro sont ouvertes jusqu’au 27 octobre. Pour toute précommande de l’un ou de l’autre, Google offre un casque Bose Headphones 700 d’une valeur de 300 €.

Source : phoneArena