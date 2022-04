Pixy : Snap met en vente un drone dédié aux selfies à 249,99 euros, en édition limitée

Appelée Pixy, la caméra volante jaune vous suivra, puis enverra les images qu’elle capture sur votre Snapchat pour que vous puissiez les modifier et les publier. En bref, c’est un peu comme avoir un ami toujours à votre disposition pour vous prendre en vidéo et en photo.

Le drone dédié aux selfies, Pixy, par Snap – Crédits : Snap, Inc

« Nous vous présentons Pixy, votre sympathique caméra volante. C’est un compagnon de poche qui vole librement et qui convient aux petites et grandes aventures. » Snap

Un drone abordable, et facile d’utilisation

Le pack vendu 249,99 euros comprend le mini-drone, une batterie amovible rechargeable, un câble USB-C 3.0, un pare-chocs avec une sangle de transport et un manuel d’utilisation.

« Nous avons d’abord créé Snapchat comme une nouvelle façon d’utiliser l’appareil photo pour l’expression de soi et la communication. Des objectifs aux lunettes, il existe de nombreuses façons de partager votre point de vue. Aujourd’hui, nous portons la puissance et la magie de la Snap Camera vers de nouveaux sommets », déclare la société.

Un modèle en édition limitée et aux caractéristiques suffisantes

Ce modèle, vendu en édition limitée, ne peut pas être contrôlé via votre téléphone. Les prises de vues peuvent être téléchargées sur votre téléphone seulement après coup. Pixy prend en charge Bluetooth, 5G et 802.11 b, g, n et ac Wi-Fi et une connection par câble USB.

Pixy possède un capteur 20MP qui prend des images 12MP et des vidéos de 2,7k à 30 ips. Il y a du stockage intégré, un lecteur flash de 16 Mo pouvant contenir 100 vidéos ou 1 000 photos.

En termes d’autonomie, la batterie lithium-ion serait suffisante pour 5-8 vols et peut recharger 80 % de sa capacité en 20 minutes. Vous pouvez charger la batterie à l’aide d’un port USB-C sur le drone.

Cinq modes de prise de vue :

• Stationnaire

• Orbite : Pixy tourne à 360° autour de vous

• Suivi : Pixy se place derrière vous et avance en vous suivant

• «Révélation» : Pixy s’éloigne en prenant de la hauteur puis revient dans votre main

• Personnalisé

Pixy de Snap, sera lancé le 28 avril uniquement en France et aux États-Unis.

Source : Techradar