Plague Inc. : stoppez la pandémie de Covid-19 avec l’extension gratuite The Cure

Le jeu de stratégie Plague Inc. se dote d’une nouvelle extension gratuite qui inverse totalement son gameplay. Avec The Cure, vous ne devez pas propager une maladie dans le monde entier, mais justement en empêcher la propagation.

L’extension gratuite The Cure de Plague Inc. – Crédit : Ndemic Creations

Plague Inc. est rapidement devenu très populaire dès les premières semaines de la pandémie de Covid-19. Ce jeu de stratégie disponible sur Android, iOS, PC et consoles est pourtant sorti depuis déjà plus de huit ans. Son regain de popularité est directement lié à son gameplay plutôt particulier. Vous avez pour mission de propager une maladie le plus rapidement possible dans le monde. Vous gagnez la partie une fois que l’humanité a perdu son combat face à la pandémie. D’ailleurs, le gouvernement chinois avait décidé de bannir le jeu au mois de février. Le développeur Ndemic Creations avait annoncé au mois de mars une nouvelle extension gratuite pour justement inverser ce gameplay. Cette extension est désormais disponible et elle s’appelle The Cure.

L’extension The Cure de Plague Inc. a pour but d’informer et d’éduquer les joueurs

L’extension gratuite The Cure a été développée en partenariat avec des experts de l’Organisation mondiale de la Santé (WHO) et de la Coalition pour les innovations en matière de préparation aux épidémies (CEPI). D’autres organisations comme le Global Outbreak Alert and Response Network (GOARN) ont également participé au développement de l’extension. Celle-ci est effectivement destinée à un usage éducatif. Grâce à elle, les joueurs se rendront compte de l’impact d’une pandémie. Ils verront également les étapes nécessaires pour endiguer sa propagation et développer un vaccin.

Avec The Cure, vous devez donc sauver l’humanité contre une pandémie qui se propage à travers le monde. Plague Inc. étant un jeu de stratégie, vous devez évidemment réussir à jongler entre plusieurs aspects pour gagner la partie. Il faut d’abord réussir à contrôler la pandémie en mettant différentes mesures en place. Cela comprend par exemple les gestes barrières et la fermeture des frontières. Il ne faut pas non plus oublier de soutenir l’économie pour assurer le respect de ces mesures. De plus, il faut développer un vaccin en faisant les recherches nécessaires et en s’assurant qu’il soit correctement distribué à travers le monde.

Le fondateur de Ndemic Creations, James Vaughan, a déclaré que : « il y a huit ans, je n’aurais jamais imaginé que le monde réel ressemblerait à Plague Inc. ou que mon jeu serait en mesure d’aider à éduquer et informer les gens ». Enfin, l’extension Plague Inc. : The Cure est gratuite pour tous les joueurs ayant déjà acheté le jeu jusqu’à ce que « la Covid-19 soit sous contrôle ». À ce sujet, un candidat vaccin développé par Pfizer et BioNTech a obtenu de très bons résultats lors des essais cliniques. Les autorités sanitaires espèrent donc pouvoir très bientôt commencer la distribution à grande échelle du vaccin contre la Covid-19 à travers le monde.

Source : SlashGear