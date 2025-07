PlayStation 5 : une mise à jour pour consommer moins d’énergie

Sony adopte une nouvelle stratégie pour limiter son impact environnemental, et prévoit d’introduire un mode d’économie d’énergie sur la PlayStation 5, visant à réduire la consommation électrique lors des sessions de jeu.

Concept de PS5 Pro DR

Une PS5 plus économe en énergie ? C’est pour bientôt !

Sony prépare une mise à jour majeure pour la PlayStation 5, et cette fois, c’est l’économie d’énergie qui est au cœur des préoccupations. L’idée est simple : proposer un nouveau mode de performance réduit, pensé pour consommer moins d’électricité. Cette décision s’inscrit dans une volonté plus globale de limiter l’impact environnemental des consoles de jeu, devenues aujourd’hui aussi puissantes et gourmandes que de véritables ordinateurs.

En effet, la consommation énergétique moyenne lors d’une session de jeu en 4K atteint environ 216 watts pour la PS5 Pro, contre 198 watts pour la version standard. Ces chiffres tranchent nettement avec la précédente génération. La PS4 ne dépassait pas les 75 watts en situation de jeu.

Face à cette évolution, Sony cherche à inverser la tendance, non pas en réduisant la puissance brute de ses machines, mais en introduisant un nouveau mode logiciel destiné à optimiser l’utilisation énergétique.

La PS5 s’offre un mode éco

Ce nouveau mode, actuellement en phase de test dans une version bêta du système d’exploitation de la console, permettra aux jeux compatibles de s’adapter à des contraintes de consommation réduites. Concrètement, les développeurs auront accès à un profil de performance spécifique, qui leur offre la possibilité d’ajuster les paramètres de rendu ou de fluidité pour abaisser la charge électrique demandée à la console.

Sony précise néanmoins que cette nouvelle fonctionnalité ne sera pas sans contrepartie. Certains jeux pourraient perdre la compatibilité avec la réalité virtuelle ou voir certaines mécaniques de gameplay désactivées, sans que la nature exacte de ces limitations ne soit encore détaillée. L’entreprise s’engage toutefois à publier prochainement une liste des titres prenant en charge cette option, tout en restant évasive sur les gains énergétiques réels qu’elle permettrait.

Vers une PlayStation portable ?

Cette orientation vers l’économie d’énergie pourrait également préfigurer d’autres ambitions. Si Sony décidait de lancer une nouvelle console portable, comme le laissent entendre plusieurs rumeurs persistantes, cette technologie de réduction de consommation trouverait naturellement sa place. Les appareils mobiles comme la Nintendo Switch et le Steam Deck montrent déjà que la gestion de la puissance est cruciale pour prolonger l’autonomie en déplacement. Une PlayStation portable bénéficiant de ce mode allégé aurait donc un argument de poids à faire valoir.

Au-delà de la seule optimisation technique, cette évolution témoigne d’une prise de conscience écologique. Sony ambitionne d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2040. Chaque ajustement, même logiciel, participe à cet objectif.

Source : Frandroid

