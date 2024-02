Pour moins de 5 €, ce forfait mobile vous donne accès aux appels et SMS en illimités !

©Benzoix/freepik

Souscrivez au forfait Auchan Mobile à 3,99 €/mois

Si vous cherchez un premier forfait mobile pour votre adolescent, alors cette solution à 3,99 €/mois avec appels, SMS et MMS illimités est un excellent de choix. De même, c’est une solution avantageuse si vous ne consommez pas ou presque pas de data avec votre smartphone. En effet, petit prix oblige, ce forfait comprend uniquement 5 Go d’Internet en 4G. En résumé, c’est un petit complément pour les personnes utilisant essentiellement le Wifi. Bien évidemment, Auchan Mobile étant un MVNO, il s’agit d’une formule sans engagement et donc résiliable à tout moment.

De plus, le tarif devrait être stable au moins pendant la première année, et sinon il vous suffira de changer d’abonnement ou d’opérateur. Cependant, au moment de la souscription vous devrez tout de même débourser 10 euros pour obtenir la carte SIM triple découpe. L’option eSIM n’est pas disponible. Sinon, l’enveloppe de 5 Go de data est utilisable en France, mais aussi dans les DOM et l’UE. Enfin, si vous voulez comparer les offres du moment, vous pouvez consulter notre sélection des meilleurs forfaits à moins de 5 euros.

Que contient le forfait Auchan Mobile à 3,99 €/mois ?

Voici tout ce qu’il faut savoir sur ce forfait mobile.

Forfait sans engagement à 3,99 €/mois

5 Go de data en 4G utilisables en France, dans l’UE et dans les DOM

utilisables en France, dans l’UE et dans les DOM Appels, SMS et MMS illimités

Carte SIM triple découpe à 10 euros

