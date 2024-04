Meilleurs forfaits en illimités : quel abonnement choisir en 2024 ?

Dans la famille des forfaits mobiles, nous demandons les illimités. Ceux-ci sont les plus onéreux mais aussi les plus avantageux car vous n’avez pas besoin de surveiller votre consommation constamment. Voici les meilleurs abonnements illimités.

🤔 Qu’est-ce qu’un forfait illimité ?

Le forfait illimité est presque devenu la norme. Seuls les abonnements très bas de gamme ont encore les appels limités à 2h. C’est le cas de Free, de Sosh, ou encore d’Orange. Dès que le client met un peu plus la main au portefeuille, les appels deviennent rapidement sans limite. Il existe aussi des forfaits Internet illimités, mais sont très rares. Chez Free par exemple, l’abonnement le plus cher contient 250 Go de data, et passe en illimité pour les abonnés Freebox.

🧐 Pourquoi prendre un abonnement illimité ?

Les Français ont passé 45% plus de temps sur leur smartphone en 2022 qu’en 2019, selon une étude réalisée par Data.ai. C’est même 9% de plus qu’en 2020, malgré une année très marquée par le Covid-19. Le temps moyen d’un Français sur son smartphone est très élevé, c’est pourquoi les opérateurs se sont adaptés avec le temps. Si le prix d’un SMS ou d’un appel pouvait coûter très cher il y a vingt ans, cela ne coute plus rien aujourd’hui, à tel point que presque tous les forfaits ne comportent plus aucune limite d’appels ou de SMS.

Prendre un abonnement illimité vous évitera de surveiller constamment votre consommation. Vous vous assurerez ainsi une communication confortable sans prise de tête. Toutefois, il est toujours bon de considérer votre consommation actuelle. Si vous n’avez qu’une utilisation limitée de votre téléphone, ces offres sont sans doute inutiles pour vous.

🏆 Les meilleurs forfaits en illimités

Forfait Free 5G 250 Go (ou illimité pour les abonnés Freebox), le seul forfait Internet illimité

C’est pour l’heure le seul forfait qui existe et qui ne comporte absolument aucune limite, que ce soit pour les appels, les SMS ou encore l’enveloppe de data Internet. Toutefois, il est bon de préciser que si vous n’êtes pas abonné Freebox, le nombre de Go de données Internet est limité à 250 Go en 5G, ce qui reste largement suffisant pour l’écrasante majorité des utilisateurs, même si vous utilisez intensivement votre smartphone.

Si vous n’avez pas déjà souscrit à une offre Free, le prix de l’abonnement s’élève à 19,99 € / mois avec 250 Go de données. Si vous êtes déjà abonné Freebox, vous devrez débourser 15,99 euros mensuels, et seulement 9,99 € pour ceux ayant un abonnement Freebox Pop. Toutefois, depuis l’étranger dans plus de 100 destinations, vous serez limité à 35 Go en 4G, que ce soit la version à 250 Go comme celle en illimité.

Forfait sans engagement à 19,99 €/mois

250 Go de data (illimité pour les abonnées Box) + 35 Go pour l’étranger

Appels, SMS et MMS en illimités

Carte SIM à 10 euros

Souscrire au forfait Free 5G 250 Go

Orange 200 Go 5G à 32,99 € / mois, le forfait pour profiter de la meilleure qualité 5G

La qualité de l’infrastructure réseau d’Orange n’est plus à démontrer. C’est pourquoi l’opérateur historique s’appuie sur cet argument pour avoir un placement tarifaire bien plus élevé que ses concurrents. Avec le forfait Orange 200 Go, vous avez bien évidemment les appels et SMS/MMS illimité, et profitez d’une très grosse enveloppe de data Internet pour ne pas se soucier de sa consommation.

Notez cependant que vous devez vous engager pendant 24 mois avec cette offre, mais bénéficiez d’un tarif préférentiel sur le smartphone de votre choix, qu’il soit d’entrée de gamme ou premium. Il est également possible d’étaler le paiement sur 4 mois. Cette offre vous revient à 32,99 € / mois, puis 44,99 euros. Nous avons fait le choix de ne pas vous proposer celui de 240 Go à 64,99 €, car rien ne justifie un tel écart de prix.

Forfait engagement 24 mois à 32,99 €/mois

200 Go de data en 5G + 120 Go pour l’étranger

Appels, SMS et MMS en illimités

Carte SIM à 10 euros

Souscrire au forfait Orange 5G 200 Go

NRJ Mobile 150 Go à 12,99 € / mois, le plein de Go à petit prix

Né de la collaboration entre le Groupe Crédit mutuel-CIC et NRJ Group, l’opérateur est aujourd’hui entièrement détenu par la banque. Des prix bas et des avantages très intéressants caractérisent l’opérateur. Depuis 2020, il utilise les antennes de Bouygues Télécom. Un nombre conséquent de data Internet à un prix défiant toute concurrence, c’est ce qui fait de cet abonnement un choix pertinent.

De plus, l’offre contient la compatibilité 5G, et bien sûr, les appels, SMS/MMS illimités. Vous avez 21 Go disponibles par mois en 4G depuis les pays européens et les territoires d’outre-mer. Le tout pour 13,99 €. Un très bon rapport qualité/prix pour surfer sur le web sans se soucier de la consommation Internet ni des appels et SMS/MMS illimités.

Forfait sans engagement à 12,99 €/mois

150 Go de data (réseau Bouygues) + 21 Go pour l’étranger

Appels, SMS et MMS en illimités

Carte SIM à 1 euro

Souscrire au forfait NRJ Mobile 150 Go

Sosh 130 Go à 12,99 € / mois, la qualité Orange à petit prix

Les antennes Orange sont réputées pour être les plus fiables et les plus performantes, mais leurs abonnements sont très chers. Grâce à sa filiale low cost, vous pouvez vous en sortir avec des prix bas tout en ayant une très bonne qualité de connexion. C’est le cas avec l’abonnement Sosh 130 Go en 4G à 13,99 € mensuels, les appels et SMS/MMS à l’infini. Dans les DOM et à l’étranger dans la zone Europe, vous bénéficiez d’une enveloppe de 20 Go / mois. Cerise sur le gâteau, l’offre est sans engagement.

Forfait sans engagement à 12,99 €/mois

130 Go de data (réseau Orange) + 20 Go pour l’étranger

Appels, SMS et MMS en illimités

Carte SIM à 10 euro

Souscrire au forfait Sosh 130 Go

Red by SFR 10 Go à 6,99 € / mois, le meilleur forfait pour les appels et SMS illimités

Si vous avez absolument besoin des appels et des SMS sans limite, mais que naviguer sur Internet est loin d’être votre priorité, alors c’est l’offre qu’il vous faut. Les coups de fil n’ont pas de limites de temps et vous pouvez appeler vers tous les fixes et mobiles en France métropolitaine et DOM TOM (sauf Mayotte). Il en est de même pour les SMS et MMS dans l’Hexagone. Le gigaoctet d’Internet n’est là qu’en dépannage, il ne faudra pas compter dessus si vous naviguez quotidiennement sur les réseaux sociaux ou faites des recherches Google.

Il permettra néanmoins d’envoyer des messages sur les différentes plateformes de réseaux sociaux comme Messenger ou Instagram. Comme toujours avec Sosh, les abonnements sont sans engagement.

Forfait sans engagement à 6,99 €/mois

10 Go de data (réseau SFR) + 10 Go pour l’étranger

Appels, SMS et MMS en illimités

Carte SIM à 10 euros

Souscrire au forfait Red by SFR 10 Go

Cdiscount Mobile 150 Go à 9,99 € / mois, un forfait à prix discount

Cdiscount s’est aussi transformé en opérateur mobile et loue le réseau Bouygues Télécom. Les prix sont donc très attractifs, en témoigne cette offre de 150 Go en 5G pour seulement 9,99 euros mensuels et sans engagement. En Europe et dans les îles françaises, vous bénéficiez de 14 Go en 4G d’Internet. Comme la plupart des forfaits de cette gamme de prix, les appels et messagerie textuelle n’ont aucune limite. L’abonnement est sans engagement, comme c’est la norme chez les entreprises de téléphonie mobile low cost. Il s’agit là d’un rapport qualité/prix exceptionnel.

Forfait sans engagement à 9,99 €/mois

150 Go de data (réseau Bouygues) + 14 Go pour l’étranger

Appels, SMS et MMS en illimités

Carte SIM à 1 euro

Souscrire au forfait Cdiscount Mobile 150 Go

Bouygues Telecom 300 Go en 5G à 44,99 € / mois, un forfait tout illimité

Certes, sur le papier, l’enveloppe de data Internet n’est pas illimitée, mais à 300 Go par mois pour 44,99 €, on peut tout de même commencer à la considérer. Mis à part si vous téléchargez des films en UHD tous les jours, vous n’atteindrez jamais cette limite colossale. C’est donc pour cela que pour clôturer cette liste, nous vous proposons ce gros forfait réservé à ceux ayant un budget conséquent. Avec un tel abonnement, pas besoin de surveiller sa consommation. Sur les 300 Go, 40 Go sont utilisables dans les autres pays européens, la Suisse et les territoires d’outre-mer, mais aussi dans 20 autres destinations comme les Etats-Unis et le Canada.

Bouygues vous offre également une deuxième carte SIM Internet afin d’utiliser votre forfait sur un second appareil comme une tablette ou une montre connectée. A ce prix, les appels et SMS sont bien sûr, dépourvus de limite. Sachez également qu’avec cette offre, vous pouvez bénéficier d’un tarif préférentiel sur l’achat d’un smartphone. Cerise sur le gâteau, Amazon Prime est offert pendant six mois.

Forfait engagement 24 mois à 44,99 €/mois

300 Go de data en 5G + 40 Go pour l’étranger

Appels, SMS et MMS en illimités

Carte SIM offerte

Souscrire au forfait Bouygues Telecom 300 Go

📲 Est-il nécessaire de prendre un abonnement Internet illimité ?

Comme susmentionné, ce sont les types d’abonnement les plus onéreux, mais ils sont surtout très rares. A l’heure où nous écrivons ces lignes, seul Free en propose, qui est d’ailleurs réservé aux souscripteurs Freebox Pop.

Cet abonnement peut vous être utile si vous n’avez pas de box chez vous et que vous surfez sur Internet exclusivement en 4G ou en 5G. C’est l’idéal si vous êtes un gros consommateur de films et séries des différentes plateformes de streaming comme Netflix ou Amazon Prime, et que vous jouez à des jeux vidéo en ligne. Veillez bien à ce que vous soyez dans une zone bien couverte par un réseau performant. De même, il est important de posséder un mobile compatible. Dans le cas où vous auriez une box Internet chez vous, c’est sans doute peu pertinent, même si vous êtes un gros consommateur à l’extérieur de chez vous.

📡 Quelle est la qualité de la couverture réseau des petits opérateurs ?

Ce qu’on appelle les MVNO (Mobile Virtual Network Operators) sont des opérateurs entièrement virtuels qui utilisent les infrastructures déjà existantes, celles des opérateurs historiques comme SFR, Orange et Bouygues Télécom. Ils désignent tous ceux qui ne disposent pas de leurs propres antennes. Les plus connus sont NRJ Mobile et La Poste Mobile. Ces opérateurs virtuels achètent des unités de communications à Orange, SFR ou Bouygues et les revend à ses abonnés. L’avantage, c’est qu’ils n’ont pas besoin de financer l’entretien des infrastructures, c’est pourquoi les prix sont souvent moins élevés que les offres des opérateurs historiques.

Mais NRJ Mobile, La Poste Mobile ou encore Cdiscount Mobile maîtrisent la fourniture des moyens de communication et sont donc responsables de ce qu’ils proposent à leurs clients. En revanche, ces entreprises sont dépendantes des opérateurs historiques en termes de tarifs. Si ces derniers augmentent leurs prix, les MVNO sont contraints de répercuter cette hausse sur leurs propres tarifs.

Assurer la portabilité de son numéro de téléphone quand on change de forfait est aujourd’hui très simple. En effet, au moment de souscrire à votre nouvel abonnement, il vous suffit de transmettre votre code RIO à l’opérateur. Ce dernier s’obtient en contactant le 3179 et vous sera alors transmis par SMS. Une fois cet identifiant communiqué, l’opérateur va s’occuper de résilier votre ancien forfait. De même, une fois votre nouvelle solution activée, votre numéro restera le même. Dernière précision, si vous êtes engagés chez une autre entreprise, le SMS va vous préciser la durée d’engagement restante. Bien évidemment, vous devrez alors payer des frais de résiliations.

