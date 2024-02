Forfait 5G pas cher : chez Lyca Mobile, profitez de 20 Go d’Internet pour seulement 5,99 €

Actuellement, le forfait Lyca Mobile est à seulement 5,99 €/mois avec 20 Go de data. De plus, pour ce mini-tarif, vous pouvez compter sur la compatibilité 5G et la qualité du réseau Bouygues Telecom.

Profitez de l’offre 5G Lyca Mobile à 5,99 €

Lyca Mobile est un MVNO réputé pour ses forfaits particulièrement abordables. Cette tendance se confirme avec notamment son abonnement 5G à 5,99 €/mois. Pour ce prix, vous pouvez compter sur 20 Go d’Internet et le réseau mobile de Bouygues Telecom. Bien évidemment, il s’agit d’un forfait sans engament qu’il est possible de résilier à tout moment. Dans la catégorie des forfaits pas chers, c’est une des offres les plus avantageuses. Cependant, il s’agit d’une formule réservée aux nouveaux clients.

D’autre part, ce dernier comprend également les appels et SMS en illimités vers la France métropolitaine. Sinon, vous avez accès à 5,5 Go de data pour vos déplacements en Europe. Vous avez également le choix entre une SIM physique ou une eSIM. Mais pour cette dernière, n’oubliez pas qu’il faut posséder un smartphone compatible. Enfin, la portabilité de votre ancien numéro de téléphone est proposée par Lyca Mobile. Seul bémol avec ce forfait, la quantité de Go. En effet, avec 20 Go en 5G, il est vivement conseillé d’utiliser un réseau Wifi dès que possible pour conserver un maximum de data. Sinon, vous pouvez aussi consulter notre comparatif des meilleures formules 5G, si celui-ci ne vous convient pas.

Que contient le forfait Lyca Mobile à 5,99 €/mois

Voici les principaux points à retenir sur ce forfait 5G de B&You.

Forfait à 5,99 €/mois sans engagement

20 Go de data en 5G (réseau Bouygues Telecom) + 5 Go de données à l’étranger (Europe)

(réseau Bouygues Telecom) + 5 Go de données à l’étranger (Europe) Appels et SMS illimités vers la France

Carte SIM incluse

Offre réservée aux nouveaux abonnés

