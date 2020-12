PS5, Xbox, RTX, Radeon : à quels prix sont vendues les consoles et cartes graphiques ?

La PS5, la Xbox Series et les nouvelles cartes graphiques RTX de Nvidia et Radeon d’AMD sont les produits tech les plus convoités en cette fin d’année. Sean Hollister de The Verge a étudié les prix auxquels ces produits sont actuellement vendus en ligne.

La PS5, la Xbox Series X / S, les GeForce RTX et les Radeon RX sont toutes sorties, mais elles ne sont pas pour autant toutes disponibles. Les consoles next-gen de Sony et de Microsoft sont pratiquement impossibles à trouver, mis à part quelques réapprovisionnements de certains revendeurs par-ci, par-là. Il en va de même pour les nouvelles cartes graphiques de Nvidia et d’AMD. Selon notre récente enquête, cette situation va durer au moins jusqu’au printemps 2021.

La PlayStation 5 – Crédit : Charles Sims / Unsplash

La fin d’année 2020 est peut-être synonyme d’innovation technologique dans les jeux vidéo, mais elle est aussi source de déception et de frustration pour de nombreux joueurs. Face à la très haute demande, les scalpers sont nombreux à profiter du désespoir des autres pour revendre les consoles et les cartes graphiques tant convoitées à prix d’or sur les sites de vente en ligne.

La PS5 Digital Edition se vend presque au même prix que la PS5

Sean Hollister de The Verge a passé plusieurs jours à étudier et analyser les ventes des consoles next-gen et des cartes graphiques de nouvelle génération sur eBay. Il a partagé les véritables prix des PS5, Xbox, RTX et Radeon. Il ne s’agit pas des prix demandés par les constructeurs, mais bel et bien des prix auxquels ces produits tech sont revendus en ligne. Vous pouvez voir dans le tableau ci-dessous le prix consommateur et le prix de revente de chaque produit tech.

Produit Prix consommateur Prix de revente en ligne PlayStation 5 499 $ 1 024 $ PlayStation 5 Digital Edition 399 $ 990 $ Xbox Series X 499 $ 835 $ Xbox Series S 299 $ 471 $ Nvidia RTX 3090 1 499 $ 2 076 $ Nvidia RTX 3080 699 $ 1 227 $ Nvidia RTX 3070 499 $ 819 $ Nvidia RTX 3060 Ti 399 $ 675 $ AMD RX 6800 XT 649 $ 1 232 $ AMD RX 6800 579 $ 841 $

Comme vous pouvez le constater, la PlayStation 5 est tellement demandée que la PS5 Digital Edition se vend presque au même prix que la version équipée d’un lecteur de disque Blu-ray. Sean Hollister a également étudié le volume de ventes. Il a ainsi découvert qu’il y a eu environ 1 000 unités de PS5 et 1 000 unités de Xbox Series vendues sur eBay le 3 décembre seulement. Il a quand même remarqué un point plutôt positif. Plusieurs annonces de PS5 à 1 000 $ et de Xbox Series X à 850 $ ont vu leur temps d’apparition s’écouler sans qu’il n’y ait eu aucune vente.

La GeForce RTX 3090 se vend facilement à 2 500 $

Du côté des cartes graphiques, Sean Hollister a remarqué que les annonces étaient beaucoup plus rares sur eBay. Par contre, à l’opposé des consoles next-gen, presque toutes les cartes listées ont trouvé un acheteur. La GeForce RTX 3090 s’est vendue plusieurs fois à 2 400 $ ou 2 500 $ alors que son prix de détail est de 1 500 $. Les trois autres GPU de Nvidia qui sont la GeForce RTX 3080, la GeForce RTX 3070 et la GeForce RTX 3060 Ti se sont aussi vendues à des prix bien plus élevés que le prix consommateur.

Au niveau du volume de ventes, il y a eu environ 100 unités de GeForce RTX 3080 vendues le 3 décembre et un peu moins de Geforce RTX 3070. De plus, il n’y a eu que 27 ventes des nouvelles cartes d’AMD, la RX 6800 et la RX 6800 XT que nous avons déjà testées. Enfin, comme Sean Hollister l’a rappelé, personne ne doit payer ces prix très élevés pour une console de jeux vidéo ou une carte graphique. Ces produits seront à nouveau en stock, même s’il faut patienter quelques mois. Les prix de revente en ligne chuteront alors et les scalpers devront passer à autre chose.

Source : The Verge