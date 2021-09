PS5 : les SSD M.2 moins chers offrent presque les mêmes performances

Après presque un an d’attente, la PS5 accepte finalement les SSD M.2 pour augmenter l’espace de stockage interne. Vous pouvez choisir n’importe quel modèle de SSD M.2 à condition qu’il possède les spécifications techniques requises. Comme nous vous l’avons décrit dans notre guide d’achat d’un SSD pour la PS5, il doit s’agir d’un SSD M.2 NVMe PCIe Gen4 x4 avec une capacité allant de 250 Go à 4 To de stockage.

Le port SSD M.2 de la PS5 – Crédit : Digital Foundry / YouTube

Le SSD M.2 doit avoir une largeur de 22 mm et être dans l’un des formats suivants : 230, 2242, 2260, 2280 et 22110 (type M.2). Il doit être équipé d’un dissipateur thermique d’origine ou que vous pouvez acheter à part pour faire des économies. Dans les deux cas, les dimensions totales avec la structure de refroidissement sont : moins de 110 mm (longueur) x 25 mm (largeur) x 11,25 mm (hauteur) / Espace sous la carte < 2,45 mm / Espace au-dessus de la carte < 8 mm.

Digital Foundry a testé un SSD M.2 à 3600 Mo/s (au lieu des 5500 Mo/s recommandés) sur la PS5

Sony recommande de choisir un SSD M.2 compatible avec une vitesse de lecture séquentielle de 5500 Mo/s au minimum. Néanmoins, ces SSD sont parmi les plus chers. Par conséquent, le fondateur de Digital Foundry, Richard Leadbetter a décidé de faire une analyse en détail pour déterminer si les SSD moins chers sont tout aussi efficaces que les SSD haut de gamme sur la PS5.

Il a comparé trois modèles de SSD. Le premier est le Western Digital SN750 SE de 250 Go avec une vitesse de 3600 Mo/s qui est vendu à 70,99 €. Le deuxième est le SSD interne de la PS5. Le troisième modèle est le Western Digital SN850 de 1 To avec une lecture séquentielle de 7000 Mo/s à 218,99 € qui est donc plus performant que le modèle recommandé par Sony. Richard Leadbetter s’est surtout servi du jeu Ratchet & Clank : Rift Apart pour comparer les performances des SSD.

Des temps de chargement quasi identiques, mais des vitesses de transfert totalement différentes

Les temps de chargement sont presque identiques. Le SSD interne de la PS5 met 7 secondes pour lancer Ratchet & Clank tandis que le SN750 SE met presque 10 secondes. Le SN850 prend un peu plus de 8 secondes. Ces quelques secondes n’ont donc aucun impact sur l’expérience du joueur et elles ne justifient pas forcément une différence de prix aussi élevée. De plus, Richard Leadbetter a remarqué une fraction de seconde de différence entre les 3 SSD pour passer d’une sauvegarde à une autre.

Selon les résultats de l’analyse, la différence de vitesse entre les deux SSD de Western Digital saute aux yeux lorsqu’un jeu est copié depuis le SSD interne. Les 60 Go de Ghost of Tsushima se sont copiés en 49 secondes sur le SN850. Il a fallu patienter 7 minutes avec le SN750 SE.

Un SSD M.2 entrée de gamme offre des performances correctes sur la PS5

En conclusion, les performances du Western Digital SN750 SE sont tout à fait correctes. Sa vitesse de lecture séquentielle est pourtant inférieure aux recommandations de Sony. Comme l’a précisé Richard Leadbetter, les SSD plus performants se révèleront probablement nécessaires pour les prochaines exclusivités PS5.

En attendant, un SSD M.2 à 70,99 € peut dépanner les joueurs. Ils ont toujours le SSD interne de la console pour les jeux les plus exigeants. Attention cependant, le Western Digital SN750 SE n’a pas de dissipateur thermique d’origine. Il faut donc en acheter un à une dizaine d’euros si vous comptez brancher ce SSD M.2 sur votre PS5.

Source : Ars Technica