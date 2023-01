PS5 Pro : une sortie en avril 2023 avec un refroidissement liquide ?

Sony pourrait bientôt lancer une PS5 Pro plus de deux ans après la PS5 originale. Selon une nouvelle rumeur, la PS5 Pro pourrait voir le jour dès avril 2023. Elle serait plus puissante et serait même équipée d’un refroidissement liquide.

Depuis la sortie de la PS5 en novembre 2020, les joueurs attendent l’annonce d’une version plus puissante de la console de salon. Plusieurs rumeurs concernant la console survitaminée de Sony ont déjà fait surface, mais rien n’a encore été officiellement confirmé. Néanmoins, selon une nouvelle rumeur, la fameuse PS5 Pro pourrait sortir dès avril 2023, soit dans quelques mois à peine.

La PS5 Pro © Kerde Severin / Unsplash

Une source anonyme a révélé à nos confrères de PhonAndroid que Sony aurait prévu de commercialiser la PS5 Pro dès le mois d’avril. Comme son nom l’indique, la PS5 Pro serait bien sûr plus puissante et performante que la PS5 originale.

Refroidissement liquide, nouvelle puce AMD et peut-être même nouveau design pour la PS5 Pro

D’après la source, la PS5 Pro serait équipée d’un refroidissement liquide comme le sont de nombreux PC gamers à l’heure actuelle. Le refroidissement liquide permet de mieux gérer la chaleur. La PS5 Pro serait donc capable de se refroidir plus facilement, ce qui est plutôt important avec une puce plus puissante qui génère plus de chaleur. Elle aurait d’ailleurs une nouvelle puce AMD, mais nous n’avons pas plus de détails pour le moment.

La console surpuissante de Sony pourrait également introduire un nouveau design pour accueillir le refroidissement liquide, mais la source n’a pas donné d’informations à ce sujet non plus. En tout cas, la PS5 Pro ne menacerait pas les ventes actuelles de la PS5. Elle serait plutôt dédiée aux joueurs prêts à débourser une somme plus importante pour profiter du gain de puissance et du refroidissement liquide. On rappelle aussi que Sony a prévu de se concentrer sur les jeux PS5 en 2023, ce qui s’accorde bien avec l’arrivée d’une nouvelle version de la console next-gen.

Toutes ces informations sont évidemment à prendre avec des pincettes. La PS5 Pro fait beaucoup parler d’elle depuis le lancement de la PS5 originale, mais Sony n’a encore jamais rien confirmé. Même si la source de PhonAndroid s’est déjà révélée fiable dans le passé, il vaut mieux attendre une confirmation de Sony avant de s’emballer. Certains s’attendent d’ailleurs même à voir une PS5 Slim qui serait plus compacte que la console next-gen.

Source : PhonAndroid