PS5, PS4 : la liste des jeux du State of Play de demain a fuité

La PS5 est disponible depuis le 19 novembre dernier en France. Et si Sony espère de nouveaux stocks « assez vite », c’est que la console est un immense succès. Il faut dire que la PS4 a marqué les joueurs grâce à son immense ludothèque composée d’exclusivités fortes. Il est donc logique que le prochain State of Play, diffusé le 25 février à 23 heures, en France, soit très attendu. Beaucoup espèrent que Sony, qui a déjà écoulé 4,5 millions de PS5, a préparé un programme généreux. Plusieurs studios sont invités pour présenter du contenu alors qu’une grosse fuite vient d’avoir lieu. ComicBook nous dévoile la liste des jeux potentiellement présents lors du State of Play. Une liste, comme toujours, à prendre avec des pincettes.

Beaucoup de jeux déjà connus au programme

Ratchet & Clank: Rift Apart serait au rendez-vous – Crédit : Sony Interactive Entertainment

Si cette fuite est réelle, peu de nouveautés seront réellement proposées lors du State of Play. Sony aurait du contenu additionnel dans sa besace pour des jeux déjà commercialisés, comme Godfall. On s’attend également à avoir des nouvelles de titres en développement et connus : Ratchet & Clank: Rift Apart, Returnal, Goodbye Volcano High, Oddworld Soulstorm et Five Night at Freddy’s Security Breach.

L’information parle également d’une nouvelle feuille de route pour Destruction AllStars, jeu exclusif à la PlayStation 5 et repoussé. D’après les premières informations, il s’agira d’un jeu-service, sans doute pensé pour adopter un modèle économique similaire à un Fortnite.

GTA V dans sa version PlayStation 5 pourrait également en révéler plus malgré la grande déception des joueurs d’un énième portage, alors que GTA 6 se fait toujours attendre. On parle ici d’un jeu « plus grand et amélioré ».

Among Us, véritable succès depuis le début de la pandémie grâce à son concept simple (sorte de Loups-Garous de Thiercelieux) pourrait également être annoncé sur PS4 et PS5. Même chose pour Hades, plébiscité par les joueurs, sur les deux machines.

Comme le précise ComicBook, Sony n’a pas commenté cette liste fuitée. Et il y a de fortes chances que l’entreprise japonaise ne le fasse pas. Cette dernière n’a pas l’habitude de commenter les rumeurs tandis que le State of Play se tient dans seulement 24 heures.

Il y a donc fort à parier que cette conférence ne soit (toujours) pas l’occasion de découvrir des jeux forts et attendus, comme GTA 6.

Source : ComicBook