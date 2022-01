PS5 : réservez la vôtre dès maintenant chez Sony !

PS5 © Sony

On ne dirait pas comme ça, mais la PlayStation 5 est sortie il y a plus d’un an déjà, le 19 novembre 2020, soit il y a 1 an, 1 mois et 29 jours, pour être exact. Et depuis cette date, il est presque impossible de s’en procurer une, à moins de faire appel à un groupe de scalpers, d’être extrêmement patient ou de débourser plus ou moins 1000 euros sur les sites de petites annonces…

Aujourd’hui, Sony permet à tous les intéressés de s’inscrire sur un site Internet pour, peut-être, prétendre à l’achat d’une de ces consoles tant convoitées. L’initiative était déjà disponible depuis longtemps pour les Américains, mais vient tout juste d’être mise en place pour l’Europe et notamment, la France.

Une quantité limitée de PlayStation 5 disponibles à l’achat sur le site dédié de Sony

Cette nouvelle intervient peu de temps après l’ouverture de la boutique PlayStation officielle en France, depuis laquelle les utilisateurs peuvent acheter un bon nombre d’accessoires PS4 et PS5, comme la DualSense blanche, le casque sans fil Pulse 3D Midnight Black, la télécommande multimédia, la caméra HD, mais aussi les nouvelles coques et manettes DualSense en Midnight Black et Cosmic Red, entre autres.

Celles et ceux qui n’ont pas eu la chance de mettre la main sur une PS5 peuvent donc désormais s’inscrire depuis cette page d’inscription dédiée (en anglais), avec un identifiant PlayStation Network et une adresse e-mail valide en main. Il vous faudra vous connecter avec votre compte PlayStation (ou vous inscrire), résoudre un captcha insupportablement long et le tour est joué : vous serez officiellement inscrit au programme de réservation. Si tout s’est bien passé, le message « Thank you for registering » devrait apparaître.

L’inscription est validée © Capture d’écran du site de Sony

Sachez toutefois que rien ne garanti que vous pourrez réserver ou acheter PS5. Sony précise qu’il s’agit d’un tirage au sort arbitraire, en plus de ne proposer qu’un nombre limité de consoles. Si vous êtes sélectionné, vous recevrez (peut-être) un ticket gagnant au loto une date, une heure et des instructions complètes par e-mail afin de vous procurer une PS5, au prix MSRP, bien sûr.

Mais attention, votre fenêtre d’achat sera également ouverte pour une durée limitée et jusqu’à épuisement des stocks. De la même manière, vous ne pourrez en réserver qu’une seule console par compte.

Source : Sony