PSVR 2 : Sony prévoit d’avoir deux millions de casques VR d’ici mars 2023

Le PlayStation VR 2 (PSVR 2) est le prochain casque de réalité virtuelle pour la PS5. Sony n’a pas encore annoncé sa date de sortie précise, mais a déjà confirmé qu’il arrivera début 2023. Un nouveau rapport de Bloomberg indique que Sony prévoit d’avoir deux millions de PSVR 2 disponibles d’ici mars 2023.

Même pour Sony, ce sont de grandes ambitions. Certains doutent déjà de sa capacité à avoir autant de casques VR prêts à être achetés dans quelques mois. Non seulement la PS5 n’est toujours pas facilement trouvable près de deux ans après sa sortie, mais le PSVR n’a aussi pas rencontré un tel succès. En comparaison, le premier PSVR a atteint le million d’exemplaires vendus huit mois après sa sortie. Trois ans après son lancement, soit en 2019, 5 millions de PSVR avaient été vendus dans le monde.

Sony a de grandes ambitions pour le PSVR 2

Selon le rapport de Bloomberg, la production en masse du PSVR 2 a commencé le mois dernier. Le casque de réalité virtuelle ne semble pas être impacté par les problèmes d’approvisionnement mondiaux. Sony peut donc se permettre d’avoir des attentes très élevées pour son nouveau casque VR, du moins pour le moment.

Des sources proches du développement ont aussi précisé que Sony pourrait ajuster le chiffre de production du PSVR 2 en fonction des ventes du casque une fois qu’il sera sorti au début de l’année prochaine. Pour rappel, nous ne connaissons pas encore le prix du PSVR 2. Le premier casque était sorti le 13 octobre 2016 à 399 €. Il faut donc s’attendre à un prix similaire, probablement plus élevé en même.

Enfin, le PSVR 2 arrivera sur la PS5 avec une vingtaine de jeux. Sony en a déjà présenté quelques-uns comme Horizon Call of the Mountain, Resident Evil Village, No Man’s Sky et le chapitre 2 de The Walking Dead : Saints and Sinners. Plus récemment, Sony a présenté un nouveau jeu Star Wars et un jeu de plateau pour le PSVR 2. Ces titres très attendus par la communauté, notamment Horizon Call of the Mountain, joueront un rôle important dans le succès du casque de réalité virtuelle.

Source : ComicBook