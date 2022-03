Qui est Doctor Strange ? Est-il vraiment un Avenger ?

Après être apparu dans les deux derniers films Avengers et Spider-Man: No Way Home, Doctor Strange serait prêt a se mouiller dans, quitte a nous montrer son vrai visage.

Benedict Cumberbatch a récemment révélé que le statut de son personnage est en fait bien différent de celui des autres Avengers. C’est dans une très récente interview qu’il s’est exprimé sur ce le sujet un peu délicat. Fait-il réellement partie des Avengers ?

Doctor Strange 2 arrive en salle – Crédits : Marvel

Tout d’abord, Avenger, veut bien dire vengeur en Français. Et en effet, quand on pense au Doctor Strange, ce dénominatif ne semble pas si bien lui seoir.

Docteur Strange, un vengeur ?

Déjà, comme le précise Cumberbatch, Strange n’est pas exactement un Avenger puisqu’il n’est pas à « Stark Tower avec Nick Fury » et les autres. « Il est en quelque sorte en dehors de ce domaine, mais je ne pense pas que ce soit nécessairement un trait de caractère. » continue t-il. « Il est là pour protéger la réalité des Avengers d’une manière différente. »

Il est en périphérie de l’action et des Avengers qui apparaissent dans le multivers, sans pour autant en être exclu. Ce n’est pas « nécessairement un trait de caractère », mais plutôt un positionnement lié à son rôle et a ses facultés. Il est moins là pour agir au sein de cette réalité plutôt que de protéger son existence même. Il est là pour surveiller le monde et le multivers différemment.

Cumberbatch nous taquine

Continuant la description de son personnage, Cumberbatch nous rappelle combien le docteur s’efforce de maintenir sa position en périphérie. Être un Avenger est loin d’être la seule chose qui définit Stephen Strange. Comme. Il est un peu comme un leader, ou un adulte qui est en charge d’un cadre.

« Mais je pense pas pour très longtemps. »

Tiens donc ? Serait-ce un indice concernant le prochain Doctor Strange dans le multivers ? Après tout, cette interview se situe déjà dans le cadre de la promotion du film.

« Il y a toujours un moment où il doit travailler avec les gens et faire équipe. Et vous savez, nous pourrions voir cela dans le prochain film. »

Devions-nous nous attendre à ce que notre sage docteur retrousse ses manches et s’adonne à la castagne pour une fois ? En tout cas, à en croire Cumberbatch, nous devrions le découvrir sous un autre angle. Probablement déstabilisé et en incapacité de se maintenir en dehors du cœur des combats.

« Il faut attendre et voir ».

Nous ne sommes plus qu’à quelques semaines du lancement de la phase 4 de Marvel Studios avec Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Sortie en salles le 6 Mai 2022.

