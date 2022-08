Reboot de Conan le Barbare : « un gros tas de merde » selon Jason Momoa

En 2011 sortait Conan, le reboot des deux adaptations portées par Arnold Schwarzenegger. Cette fois-ci, c’est Jason Momoa qui incarne le Cimmérien. Et l’acteur n’est pas tendre avec le film, véritable fiasco critique et commercial.

Jason Momoa sera prochainement à l’affiche d’Aquaman 2, prévu pour mars 2023. Avant de devenir une valeur sûre du DCEU et de jouer dans de grosses productions comme Dune, l’acteur a évidemment dû se faire les dents. En 2010, il est notamment sélectionné pour camper le rôle-titre de Conan sous la houlette de Marcus Nispel. Il a ainsi la lourde tâche de succéder à Arnold Schwarzenegger, l’acteur emblématique du guerrier cimmérien créé par le romancier Robert E. Howard.

Sorti en 2011, le film est un échec cuisant, aussi bien critique que commercial (63 millions de dollars de recettes pour un budget de 90 millions). Les producteurs, qui espéraient lancer une nouvelle franchise de films, ont dû faire une croix dessus. Conan a tout de même eu le mérite de mettre la lumière sur Jason Momoa qui apparaîtra ensuite dans Game of Thrones.

Conan : Jason Momoa fustige le montage

L’acteur a évoqué fugacement cette expérience dans un entretien récent accordé à GQ. Il fustige notamment le montage du film qui l’a rendu chaotique. « J’ai participé à vraiment beaucoup de projets nuls et de films où ça ne dépend pas de vous », reconnaît-il avant de lâcher des mots forts : « Conan était l’un d’entre eux. C’est l’une des meilleures expériences que j’ai eues et elle [a été] reprise et transformée en un gros tas de merde ».

Malgré ce précédent peu glorieux, le Barbare a donné des idées à la plateforme au N rouge. Il y a deux ans, on apprenait ainsi que Netflix planchait sur une nouvelle adaptation de Conan le Barbare afin d’en faire une série. Depuis, nous n’avons eu aucune nouvelle fraîche sur le lancement éventuel de la production. Il semblerait ainsi que le projet ait été abandonné…

Quant à Momoa, il ne chôme pas. En dehors d’Aquaman and the Lost Kingdom, nous retrouverons prochainement le comédien dans Slumberland (sur Netflix) et Fast and Furious 10. À l’avenir, Jason Momo devrait même jouer dans le film en live-action sur Minecraft.

