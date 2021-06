Resident Evil : la nouvelle série Netflix dévoile enfin son casting

La nouvelle version live-action Resident Evil produite par Netflix commence à se concrétiser et semble avoir trouvé son casting.

Après avoir traînée dans les cartons de la plateforme de streaming, le projet live-action Netflix Resident Evil semble enfin se concrétiser. Si pour l’heure son titre officiel et sa date de sortie restent un mystère, l’équipe créative a au moins le mérite d’avoir trouvé son casting original. Développé sous forme de série, cette nouvelle adaptation du jeu-vidéo éponyme mise ainsi sur un casting faisant la part belle aux jeunes talents. La série se déroulera au cœur de New Racoon City et se penchera sur l’histoire des filles d’Albert Wesker.

Le casting de la série Resident Evil se dévoile – Crédit : Netflix

La première saison sera visiblement découpée en huit épisodes. La réalisation du projet a été confiée à Andrew Dabb, à qui l’on doit notamment Supernatural.

La série se concrétise

Côté casting donc, nous retrouverons à l’écran Lance Reddik dans la peau d’Albert Wesker. Ce dernier s’est notamment fait remarquer dans la franchise John Wick. Il sera épaulé par Ella Balinska (Charlie’s Angels), Tamara Smart (Artemis Fowl), Siena Agudong (Upside Down Magic), Adeline Rudolph (Les Nouvelles Aventures de Sabrina) et Paola Nunez (Bad Boys for Life). Pour l’heure, peu d’autres détails semble filtrer sur le contenu même du projet. Les fans attendent désormais des précisions sur l’arc narratif développé dans la série.

La franchise Resident Evil continue ainsi de multiplier les projets. La série animée, toujours produite par Netflix, Infinite Darkeness, sortira le 8 juillet prochain sur la plateforme. Et un nouveau long-métrage devrait sortir dans les salles obscures à la fin de l’année. Mais sa campagne promotionnelle n’a pas encore démarré.

Si la franchise passionne, c’est qu’elle offre une belle matière à explorer. Ainsi un projet ultra-gore a bien failli voir le jour, avant d’être finalement abandonné. Porté par Romero, le réalisateur de Zombie, le projet n’a pas su trouver grâce aux yeux de sa production exécutive.Trop calqué sur le jeu original et déjà vu, sa teneur l’aurait également privé d’une large partie de son audience potentielle.

Il convient de rester attentif dans les prochaines semaines. Après avoir dévoilé son casting, cette nouvelle série devrait finir par divulguer ses premiers secrets de fabrication. Un peu de patience…

