Rick et Morty : trois comics délirants parodiant Star Wars et Dune sortiront en 2022

Trois mini-bandes dessinées de Rick et Morty rendront hommage à Star Wars, Dune et L’Âge de Cristal en 2022.

Rick et Morty sur la couverture du comics Rick and Morty Presents : HeRICKTics of Rick qui sortira en 2022 (Image credit: Oni Press)

En 2022, c’est en bande dessinée que les héros de la série Netflix Rick et Morty vont mettre le bazar dans l’univers et le continuum espace-temps. Trois mini comics vont en effet sortir l’année prochaine, en proposant un hommage appuyé à trois monuments de la science-fiction anglo-saxonne : Dune, Star Wars et L’Âge de Cristal.

Dystopies, rébellions galactiques et mauvais burritos : trois nouvelles histoires loufoques pour les fans de Rick et Morty

Rick, le savant fou alcoolique et Morty, son petit-fils qui tente tant bien que mal de survivre à ses expériences, sont une parodie de Doc Brown et Marty McFly, de la trilogie Retour vers le Futur. Mais la comparaison s’arrête là. Chaque épisode de Rick et Morty est plus loufoque que le précédent, et chacune de leurs expériences spatio-temporelles, bourrées de références à la culture geek, finissent en général très mal jusqu’à la dernière minute. Les quatre premières saisons de la série animée sont disponibles sur Netflix, en attendant la sortie d’une sixième l’année prochaine. Le dernier épisode de la cinquième saison a d’ailleurs (enfin) révélé les origines mystérieuses du savant fou.

En parallèle à la série animée, l’éditeur américain Oni Press est en train de préparer trois comics de Rick et Morty. « Rick et Morty débarquent dans une explosion de science-fiction ! » avertit Robert Meyers, le rédacteur en chef d’Oni Press. « Nous avons tout : futurs dystopiques, rébellions galactiques, en passant par les rêves fiévreux alimentés par de mauvais burritos ! » Le responsable de ces trois comics se déclare « ravi de travailler avec tant de personnes incroyablement talentueuses pour offrir aux fans de nouvelles aventures de Rick et Morty ».

Rick et Morty : les trois BD seront un hommage appuyé à Dune, Star Wars et L’Âge de Cristal

Les fans de science-fiction anglo-saxonne risquent en effet de se régaler. Le premier comics s’intitule Rick and Morty Presents : HeRICKTics of Rick, clin d’œil au livre Les Hérétiques de Dune, cinquième volet de la série écrite par Frank Herbert. Dans cette parodie de Dune, « Rick découvre la source d’une substance incroyablement puissante et revendique la planète entière pour la monopoliser ». Sauf que Rick et Morty ne sont pas les seuls à vivre sur la planète qu’ils ont rebaptisée « Arrickis ». Comme dans Dune, la lutte pour la précieuse substance va se transformer en guerre sans pitié.

Rick and Morty Presents : Morty’s Run est un hommage à L’Âge de Cristal (Logan’s Run en VO), un livre de William F. Nolan de 1967, adapté dans les années 70 dans un film et une série devenus cultes. Dans le roman, les humains sont éliminés à 30 ans pour préserver un mode de vie idyllique. Dans le comics, Morty est envoyé dans une colonie de vacances extraterrestre trop belle pour être vraie, dont il tente de s’échapper avec l’aide de Rick. Enfin, dans Rick and Morty : Infinity Hour, Rick est recruté par une rébellion galactique, en lutte contre la Fédération. Un hommage là encore appuyé à Star Wars Episode IV : Un Nouvel espoir.

Le trio d’histoires inédites de Rick et Morty sortira en version originale au printemps 2022.

Source : Space.com