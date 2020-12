Samsung Galaxy S21 : le smartphone apparaît sur Geekbench avec un Snapdragon 888

Un Galaxy S21 équipé du nouveau Snapdragon 888 haut de gamme est apparu sur Geekbench. La version aperçue sur le benchmark possède 8 Go de RAM, mais il ne serait pas étonnant de voir Samsung proposer davantage sur le Galaxy S21 Ultra.

Ce benchmark confirme bien que Samsung prépare deux versions de ses Galaxy S21, une avec son processeur Exynos 2100 et une avec un Snapdragon 888.

Galaxy S21 – Crédit : xleaks7 x CoverPigtou

Le Galaxy S21 était déjà apparu sur Geekbench avec un processeur Exynos 2100. Nous avions comparé ce processeur avec le Snapdragon 888 du Xiaomi Mi 11 et le Kirin 9000 du Huawei Mate 40 Pro, mais nous pouvons désormais comparer directement les deux versions du S21.

Le téléphone semble utiliser 8 Go de RAM et fonctionner sous Android 11. L’appareil a obtenu 1 075 points en monocœur et 2 916 points en multicœur. Le score en monomoteur est meilleur que celui de l’Exynos 2100, mais le score en multicœur semble être légèrement en retrait. En outre, en utilisation quotidienne, les utilisateurs ne devraient pas constater de différence de puissance.

Samsung équipera bien ses téléphones avec des Qualcomm Snapdragon 888

Durant la présentation du Snapdragon 888, une puce tout-en-un pour les smartphones de demain, Qualcomm n’avait pas affiché Samsung dans sa liste des partenaires qui utiliseront le processeur dans leurs téléphones en 2021. On peut imaginer que Samsung ne voulait pas figurer sur cette liste pour ne pas être associé aux autres fabricants, et dévoiler la nouvelle le 14 janvier durant la présentation des Galaxy S21.

Pour l’instant, nous ne savons pas quelles seront les différences entre les Snapdragon 888 et les Exynos 2100. Cependant, nous sommes presque sûrs que les modèles vendus en France devraient, comme chaque année, être équipés de la puce de Samsung. D’après les récentes informations disponibles sur la toile, il se pourrait que l’Exynos 2100 soit plus véloce que le Snapdragon 888 grâce à des fréquences plus élevées sur ses cœurs.

Cependant, des fréquences revues à la hausse pourraient entrainer une consommation énergétique plus élevée et ainsi avoir un impact sur l’autonomie. Il faudra attendre la présentation de la puce de Samsung pour en apprendre davantage. Le géant coréen pourrait présenter l’Exynos 2100 dans les prochains jours. En effet, le compte officiel Samsung Exynos sur Twitter est sorti d’un long silence hier. Celui-ci était inactif depuis le mois de mars.

Galaxy S21 Geekbench Snapdragon 888 – Crédit : SamMobile

Source : GSMArena